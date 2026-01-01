На Волині вперше зробили надскладну операцію на серці. ФОТО

На Волині вперше виконали складну кардіологічну операцію.

Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.

"Вперше у Волинській області нашою командою Інтервенційних кардіологів успішно виконано транскатетерне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) у пацієнтки 47 років із вираженою серцевою недостатністю та тяжкою легеневою гіпертензією", - йдеться у дописі кардіологів.
Пацієнтка поступила зі скаргами на значну задишку, набряки та швидку втомлюваність. До втручання тиск у легеневій артерії становив 83 мм рт. ст., спостерігались значна трикуспідальна та мітральна недостатність.

Результат — уже в ранньому післяопераційному періоді:
• зниження тиску в легеневій артерії до 38 мм рт. ст.;
• суттєве зменшення мітральної та трикуспідальної недостатності;
• виражене клінічне покращення стану пацієнтки.

"Це не лише успішний клінічний випадок, а й приклад того, як сучасна кардіологія, досвід, командна робота дозволяють впроваджувати високотехнологічні методи лікування навіть у складних пацієнтів", - зазначили медики.

