На Волині вперше зробили надскладну операцію на серці. ФОТО
Сьогодні, 05:28
На Волині вперше виконали складну кардіологічну операцію.
Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.
"Вперше у Волинській області нашою командою Інтервенційних кардіологів успішно виконано транскатетерне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) у пацієнтки 47 років із вираженою серцевою недостатністю та тяжкою легеневою гіпертензією", - йдеться у дописі кардіологів.
Пацієнтка поступила зі скаргами на значну задишку, набряки та швидку втомлюваність. До втручання тиск у легеневій артерії становив 83 мм рт. ст., спостерігались значна трикуспідальна та мітральна недостатність.
Результат — уже в ранньому післяопераційному періоді:
• зниження тиску в легеневій артерії до 38 мм рт. ст.;
• суттєве зменшення мітральної та трикуспідальної недостатності;
• виражене клінічне покращення стану пацієнтки.
"Це не лише успішний клінічний випадок, а й приклад того, як сучасна кардіологія, досвід, командна робота дозволяють впроваджувати високотехнологічні методи лікування навіть у складних пацієнтів", - зазначили медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Волинській обласній клінічній лікарні.
"Вперше у Волинській області нашою командою Інтервенційних кардіологів успішно виконано транскатетерне закриття дефекту міжшлуночкової перегородки (ДМШП) у пацієнтки 47 років із вираженою серцевою недостатністю та тяжкою легеневою гіпертензією", - йдеться у дописі кардіологів.
Пацієнтка поступила зі скаргами на значну задишку, набряки та швидку втомлюваність. До втручання тиск у легеневій артерії становив 83 мм рт. ст., спостерігались значна трикуспідальна та мітральна недостатність.
Результат — уже в ранньому післяопераційному періоді:
• зниження тиску в легеневій артерії до 38 мм рт. ст.;
• суттєве зменшення мітральної та трикуспідальної недостатності;
• виражене клінічне покращення стану пацієнтки.
"Це не лише успішний клінічний випадок, а й приклад того, як сучасна кардіологія, досвід, командна робота дозволяють впроваджувати високотехнологічні методи лікування навіть у складних пацієнтів", - зазначили медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині вперше зробили надскладну операцію на серці. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У Білорусі відкрили кримінальну справу проти автора пісні «Воїни світла», що стала симоволом Рвеволюції Гідності
Сьогодні, 03:41
Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Сьогодні, 01:15
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00