У Білорусі відкрили кримінальну справу проти автора пісні «Воїни світла», що стала симоволом Рвеволюції Гідності

Сергія Міхалка.



Про це повідомив Слідчий комітет Білорусі, - повідомляє



Сергія Міхалка звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Кримінальну справу проти нього відкрили 18 травня 2026 року.



За розпалювання ворожнечі лідеру гурту "Ляпис Трубецкой" загрожує штраф або п'ять років позбавлення волі, а за образу президента – чотири роки ув'язнення.



Як пише білоруській відділ "Радіо Свобода", Міхалка судитимуть заочно. Слідчий комітет Білорусі не розкрив причину, але видання "Зеркало" інформує, що у 2024 році пісню гурту "Ляпис Трубецкой" – "Не бути скотом", яку музиканти створили у 2011 році на вірш білоруського поета Янки Купали, визнали "екстремістською".



Що відомо про позицію Сергія Міхалка?

Сергій Міхалок підтримував Революцію Гідності. Пісня "Воины свете", яку виконує гурт "Ляпис Трубецкой", стала одним із символів Майдану.



У 2015 році музикант отримав посвідку на проживання в Україні, а у серпні 2024 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання заслуженого артиста України.



Міхалок критикував Олександра Лукашенка та засудив російську агресію проти України.



У 2022 році "Ляпис Трубецкой" представив україномовну версію треку "Воины свете", текст переклав український письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу проти лідера гурту "Ляпис Трубецкой"Про це повідомив Слідчий комітет Білорусі, - повідомляє 24 канал Сергія Міхалка звинувачують у розпалюванні ворожнечі та образі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Кримінальну справу проти нього відкрили 18 травня 2026 року.За розпалювання ворожнечі лідеру гурту "Ляпис Трубецкой" загрожує штраф або п'ять років позбавлення волі, а за образу президента – чотири роки ув'язнення.Як пише білоруській відділ "Радіо Свобода", Міхалка судитимуть заочно. Слідчий комітет Білорусі не розкрив причину, але видання "Зеркало" інформує, що у 2024 році пісню гурту "Ляпис Трубецкой" – "Не бути скотом", яку музиканти створили у 2011 році на вірш білоруського поета Янки Купали, визнали "екстремістською".Сергій Міхалок підтримував Революцію Гідності. Пісня "Воины свете", яку виконує гурт "Ляпис Трубецкой", стала одним із символів Майдану.У 2015 році музикант отримав посвідку на проживання в Україні, а у серпні 2024 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання заслуженого артиста України.Міхалок критикував Олександра Лукашенка та засудив російську агресію проти України.У 2022 році "Ляпис Трубецкой" представив україномовну версію треку "Воины свете", текст переклав український письменник, фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію