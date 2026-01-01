В Україні перепоховають лідера ОУН (м) Мельника і готують рішення щодо Коновальця

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочався процес перепоховання лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. А також готуються рішення щодо перепоховання Євгена Коновальця.Про це йдеться у зверненні Зеленського, - пише "Українська правда"."Наші українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави й поховані у Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обовʼязок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці ХХ століття, яких поважають. Готуються рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей", - йдеться у зверненні.19 травня у Люксембурзі відбулася церемонія ексгумації праху лідера Організації українських націоналістів (ОУН), полковника Андрія Мельника і його дружини Софії. Останки Андрія Мельника і його дружини вирушили в Україну. Їх планують перепоховати на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) на Київщині 24 травня.Андрій Мельник – український військовий та політичний діяк, який був одним із найближчих соратників першого голови ОУН Євгена Коновальця, організатором формації Січових Стрільців у Києві та одним із засновників Української військової організації.Софія Федак-Мельник стала дружиною Андрія Мельника в 1929 році після того, як чоловіка звільнили з польського ув'язнення. Вона відвідувала свого майбутнього чоловіка протягом всіх чотирьох років перебування у тюрмі.Під час радянсько-німецької війни Андрій Мельник перебував у Німеччині, звідки керував діяльністю ОУН на українських землях. Його діяльність спричинила невдоволення гітлерівців, тому з 1942 року його утримували під домашнім арештом, а згодом перевели до концтабору Заксенгаузен.Незадовго після закінчення Другої світової війни Мельник отримав запрошення Великого герцога Люксембурзького бути його гостем і з кінця 1945 року жив у Люксембурзі.У післявоєнний період Андрій Мельник боровся за консолідацію емігрантських сил. У 1957-му виступив із програмою створення Світового конгресу українців, яку реалізували вже після його смерті. Помер 1 листопада 1964 року в Кельні.