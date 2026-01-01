Помер воїн з Волині Петро Виндюк

Стрій Небесного Воїнства поповнив ще один волинський воїн. У засвіти відійшов захисник із Сошичненської громади.Про це повідомили на сторінці громади."Відійшов у Вічність житель с. Карпилівка —, який передчасно пішов з життя. Зі зброєю в руках він боронив Україну. Наказом командира 95-ї ОДШБр № 5420 від 15.12.2024 року був нагороджений відзнакою «За знищення ворога». Війна забрала у нього здоров'я, зробивши його особою з інвалідністю внаслідок війни", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.