Помер воїн з Волині Петро Виндюк
Сьогодні, 21:58
Стрій Небесного Воїнства поповнив ще один волинський воїн. У засвіти відійшов захисник із Сошичненської громади.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Відійшов у Вічність житель с. Карпилівка — Виндюк Петро Петрович, який передчасно пішов з життя. Зі зброєю в руках він боронив Україну. Наказом командира 95-ї ОДШБр № 5420 від 15.12.2024 року був нагороджений відзнакою «За знищення ворога». Війна забрала у нього здоров'я, зробивши його особою з інвалідністю внаслідок війни", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна-захисника.
