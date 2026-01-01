На Волині призначили представника Омбудсмана. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Новим представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області став Максим Шкльода.
Його офіційно представив на посаді під час перебування на Волині 19 травня Омбудсман Дмитро Лубінець, - пише ІА "Волинські Новини".
Як інформував Омбудсман, Максим Шкльода отримав посвідчення 19 травня, хоч приступив до своїх обов’язків минулого тижня.
«Я публічно представив свого представника Максима Олександровича Шкльоду. З попереднього тижня він перебуває на офіційній штатній посаді як представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Фактично зараз він відповідає за захист прав людини на території волинського регіону», – зазначив Омбудсман Дмитро Лубінець.
«Передусім дякую за довіру. Наше регіональне представництво у Волинській області працювало, працює й буде працювати задля захисту прав людини. Хочу зауважити, що ми будемо виконувати наші основні функції, реагуватимемо на звернення громадян, а насамперед робитимемо акцент на ключові напрямки діяльності Офісу Омбудсмана, як-от захист прав людей, які постраждали від збройної агресії РФ», – сказав Максим Шкльода.
