Школяр з Луцька – у топі молодих ІТ-розробників світу

Школяр з Луцька Денис Шуліка виборов "золото" на світових змаганнях з ІТ у Бухаресті та увійшов у ТОП-3 планети.

Про це повідомила керівниця гуртка програмування Центру позашкільної освіти Олена Завадська, - пише Суспільне.

З її слів, вихованець виборов медаль у найскладнішій категорії. Школяр презентував повністю діючий фінансовий додаток "FinCentra" — це додаток, який вчить фінансової грамотності молодь. Він безкоштовний та уже успішно запущений і доступний для завантаження на Play Market.

"Перемога Дениса — це колосальний успіх, який продемонстрував високий рівень розробки нашого фінансового додатка на Play Market та якість його захисту англійською мовою в Бухаресті. В організації поїздки посприяла директорка Центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук", — розповіла Олена Завадська.

Світовий фінал у Бухаресті об’єднав найкращих молодих розробників із 21 країни світу, які презентували понад 160 інноваційних ІТ-проєктів.

Минулого року Денис Шуліка на цих же змаганнях здобув "срібну" медаль, презентувавши проєкт "Road Radar".

