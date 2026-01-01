Школяр з Луцька – у топі молодих ІТ-розробників світу

Денис Шуліка виборов "золото" на світових змаганнях з ІТ у Бухаресті та увійшов у ТОП-3 планети.



Про це повідомила керівниця гуртка програмування Центру позашкільної освіти Олена Завадська, - пише



З її слів, вихованець виборов медаль у найскладнішій категорії. Школяр презентував повністю діючий фінансовий додаток "FinCentra" — це додаток, який вчить фінансової грамотності молодь. Він безкоштовний та уже успішно запущений і доступний для завантаження на Play Market.



"Перемога Дениса — це колосальний успіх, який продемонстрував високий рівень розробки нашого фінансового додатка на Play Market та якість його захисту англійською мовою в Бухаресті. В організації поїздки посприяла директорка Центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук", — розповіла Олена Завадська.



Світовий фінал у Бухаресті об’єднав найкращих молодих розробників із 21 країни світу, які презентували понад 160 інноваційних ІТ-проєктів.



Минулого року Денис Шуліка на цих же змаганнях здобув "срібну" медаль, презентувавши проєкт "Road Radar".

