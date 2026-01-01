У волинському лісі народилися благородні оленята. ФОТО

У мисливських угіддях Поліського офісу ДП "Ліси України" - поповнення. Нещодавно у лісах стали народжуватися малюки і зараз вони зростають або в дикій природі, або у спеціально створених контрольованих просторах для розведення диких тварин.Загальна площа таких територій у мисливських угіддях Волині та Рівненщини - близько 1,5 тис. гектарів, - повідомляють у Поліському лісовому офісі.Тут для тварин створюють максимально природні та комфортні умови: достатньо корму, укриття й мінімум стресу. За ними постійно наглядають лісівники та єгері.Коли тварини підростають і адаптуються, їх випускають у дику природу. Частина залишається у контрольованому просторі для подальшого поповнення популяції.Наразі лісівники доглядають уже 26 маленьких особин оленя благородного.6 з цих малюків, які на фото, - у Любешівському надлісництві.