У волинському лісі народилися благородні оленята. ФОТО
Сьогодні, 20:36
У мисливських угіддях Поліського офісу ДП "Ліси України" - поповнення. Нещодавно у лісах стали народжуватися малюки і зараз вони зростають або в дикій природі, або у спеціально створених контрольованих просторах для розведення диких тварин.
Загальна площа таких територій у мисливських угіддях Волині та Рівненщини - близько 1,5 тис. гектарів, - повідомляють у Поліському лісовому офісі.
Тут для тварин створюють максимально природні та комфортні умови: достатньо корму, укриття й мінімум стресу. За ними постійно наглядають лісівники та єгері.
Коли тварини підростають і адаптуються, їх випускають у дику природу. Частина залишається у контрольованому просторі для подальшого поповнення популяції.
Наразі лісівники доглядають уже 26 маленьких особин оленя благородного.
6 з цих малюків, які на фото, - у Любешівському надлісництві.
