Китай таємно готував російських військових, які поїхали воювати проти України, - Reuters





Про це повідомляє агентство Reuters, яке наводить дані трьох європейських розвідувальних служб та отриманих документів, пише



"Про таємні навчальні заняття, які переважно були присвячені використанню безпілотників, йшлося у двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні 2 липня 2025 року.



Угода, з якою ознайомилося агентство Reuters, передбачала, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть підготовку на військових об'єктах, зокрема в Пекіні та східному місті Нанкін. За даними джерел, приблизно така кількість військових згодом пройшла підготовку в Китаї.



В угоді також зазначено, що сотні китайських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об'єктах у Росії", - йдеться в повідомленні.



В міністерствах оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі щодо цієї інформації.



У МЗС Китаю заявили, що країна "послідовно дотримується об'єктивної та неупередженої позиції (щодо війни в Україна- ред.) й докладає зусиль для сприяння мирним переговорам".



Лідер Китаю Сі Цзіньпін має прийняти президента Росії володимира путіна у вівторок і середу, менш ніж через тиждень після гучного візиту президента США Дональда Трампа.



У Кремлі заявили, що путін і Сі мають провести переговори в середу, а ввечері разом вип'ють чаю, щоб продовжити обговорення.



До складу російської делегації увійшли 5 п'ять віце-прем'єр-міністрів, 8 міністрів і голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна, а також керівники державних корпорацій і провідних підприємств.



Ця зустріч відбудеться після саміту Сі з Трампом.



Bloomberg нагадує, що для лідера Китаю це вже другий раз цього року, коли він проводить дипломатичні переговори з Трампом і путіним один за одним. На початку лютого Сі провів окремі телефонні розмови з президентом США та главою Кремля з інтервалом у кілька годин.

В кінці 2025 року в Китаї пройшли підготовку 200 російських військовослужбовців, частина з яких потім повернулася воювати проти України.

