За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС

За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
Рятувальники подякували за сумлінну службу колезі-диспетчеру служби 101 ДСНС Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Керівництво ГУ ДСНС Волині та колектив оперативно-координаційного центру провели на заслужений відпочинок майстер-сержанта служби цивільного захисту Тетяну Шевчик.

За чверть століття Тетяна Миколаївна прийняла тисячі дзвінків на номери колись «01», а згодом «101» та «112», допомагаючи рятувати життя у критичних ситуаціях.

Колеги подякували Тетяні за професіоналізм та відданість справі, багаторічну сумлінну службу й побажали їй міцного здоров’я, мирного неба, добробуту та успіхів на новому етапі життя.
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС

За традицією колеги вручили Тетяні Миколаївні символічний подарунок — телефонний апарат, що стане оберегом, приноситиме в дім власниці лише хороші звістки та підтримуватиме її на зв’язку із колегами.
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, заслужений відпочинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
Сьогодні, 17:13
Україна перепросила у Естонії за ненавмисний інцидент із дроном, - МЗС
Сьогодні, 16:25
Викрили схему ухилення від податків: на Волині - обшуки у магазинах відомої мережі секонд-хендів
Сьогодні, 16:00
Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку
Сьогодні, 15:36
У Луцьку відкриють ще одну книгарню Vivat
Сьогодні, 15:17
Медіа
відео
1/8