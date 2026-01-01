За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС

Рятувальники подякували за сумлінну службу колезі-диспетчеру служби 101 ДСНС Волині.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Керівництво ГУ ДСНС Волині та колектив оперативно-координаційного центру провели на заслужений відпочинок майстер-сержанта служби цивільного захистуЗа чверть століття Тетяна Миколаївна прийняла тисячі дзвінків на номери колись «01», а згодом «101» та «112», допомагаючи рятувати життя у критичних ситуаціях.Колеги подякували Тетяні за професіоналізм та відданість справі, багаторічну сумлінну службу й побажали їй міцного здоров’я, мирного неба, добробуту та успіхів на новому етапі життя.За традицією колеги вручили Тетяні Миколаївні символічний подарунок — телефонний апарат, що стане оберегом, приноситиме в дім власниці лише хороші звістки та підтримуватиме її на зв’язку із колегами.