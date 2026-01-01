За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
Сьогодні, 17:13
Рятувальники подякували за сумлінну службу колезі-диспетчеру служби 101 ДСНС Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Керівництво ГУ ДСНС Волині та колектив оперативно-координаційного центру провели на заслужений відпочинок майстер-сержанта служби цивільного захисту Тетяну Шевчик.
За чверть століття Тетяна Миколаївна прийняла тисячі дзвінків на номери колись «01», а згодом «101» та «112», допомагаючи рятувати життя у критичних ситуаціях.
Колеги подякували Тетяні за професіоналізм та відданість справі, багаторічну сумлінну службу й побажали їй міцного здоров’я, мирного неба, добробуту та успіхів на новому етапі життя.
За традицією колеги вручили Тетяні Миколаївні символічний подарунок — телефонний апарат, що стане оберегом, приноситиме в дім власниці лише хороші звістки та підтримуватиме її на зв’язку із колегами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Керівництво ГУ ДСНС Волині та колектив оперативно-координаційного центру провели на заслужений відпочинок майстер-сержанта служби цивільного захисту Тетяну Шевчик.
За чверть століття Тетяна Миколаївна прийняла тисячі дзвінків на номери колись «01», а згодом «101» та «112», допомагаючи рятувати життя у критичних ситуаціях.
Колеги подякували Тетяні за професіоналізм та відданість справі, багаторічну сумлінну службу й побажали їй міцного здоров’я, мирного неба, добробуту та успіхів на новому етапі життя.
За традицією колеги вручили Тетяні Миколаївні символічний подарунок — телефонний апарат, що стане оберегом, приноситиме в дім власниці лише хороші звістки та підтримуватиме її на зв’язку із колегами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За чверть століття прийняла тисячі дзвінків: на Волині провели на заслужений відпочинок диспетчерку ДСНС
Сьогодні, 17:13
Викрили схему ухилення від податків: на Волині - обшуки у магазинах відомої мережі секонд-хендів
Сьогодні, 16:00
Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку
Сьогодні, 15:36
У Луцьку відкриють ще одну книгарню Vivat
Сьогодні, 15:17