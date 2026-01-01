Україна перепросила у Естонії за ненавмисний інцидент із дроном, - МЗС





Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі Х, передає



Тихий зауважив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.



«Ми перепрошуємо в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні установи перебувають і надалі перебуватимуть у тісній взаємодії з метою встановити суть кожного випадку та знайти способи запобігання їм, зокрема за безпосередньої участі груп наших експертів», - зазначив речник МЗС.



Він також ще раз підкреслив, що всупереч російським пропагандистським заявам, ані Естонія, ані Латвія, ані Литва, ані Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії. До того ж Україна ніколи не зверталася з таким запитом.



«Україна здійснює своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН; наші законні військові цілі розташовані в Росії; і ми використовуємо російський повітряний простір, щоб досягати їх. Росіяни не мають права звинувачувати Україну, країни Балтії чи Фінляндію за наслідки своїх дій і загалом своєї агресивної війни», - наголосив Тихий.



Він також подякував партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку і солідарність.



Нагадаємо, що міністр оборони Естонії Ханно Певкур повідомив, що в повітряний простір країни увійшов

Нагадаємо, що міністр оборони Естонії повідомив, що в повітряний простір країни увійшов дрон, який у результаті був збитий балтійською ППО над озером Виртс'ярв. За його словами, ймовірно, йдеться про дрон українського походження, який прямував до цілей на території Росії. Більш точні деталі мають з'ясувати ВПС та Поліція безпеки Естонії.

