Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку
Сьогодні, 15:36
Сьогодні, 19 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця Гордійчука Дмитра Ярославовича (05.11.1980 року народження).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Чоловік загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховали Дмитра Гордійчука на кладовищі села Клепачів.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Чоловік загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.
Поховали Дмитра Гордійчука на кладовищі села Клепачів.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Викрили схему ухилення від податків: на Волині - обшуки у магазинах відомої мережі секонд-хендів
Сьогодні, 16:00
Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку
Сьогодні, 15:36
У Луцьку відкриють ще одну книгарню Vivat
Сьогодні, 15:17
Винищувач НАТО збив дрон над Естонією
Сьогодні, 14:03