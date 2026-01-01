Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку

Сьогодні, 19 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця Гордійчука Дмитра Ярославовича (05.11.1980 року народження).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Чоловік загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.

Поховали Дмитра Гордійчука на кладовищі села Клепачів.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


