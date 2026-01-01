Домовину несли під звуки повітряної тривоги: у Луцьку віддали останню шану воїну Дмитру Гордійчуку

Гордійчука Дмитра Ярославовича (05.11.1980 року народження).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Чоловік загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.



Поховали Дмитра Гордійчука на кладовищі села Клепачів.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 травня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбувся чин похорону військовослужбовця(05.11.1980 року народження).Про це повідомили у Луцькій міській раді.Чоловік загинув 25 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області.Поховали Дмитра Гордійчука на кладовищі села Клепачів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію