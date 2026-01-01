Коли і сама природа говорить голосом почуттів: що покажуть у Волинському драмтеатрі 20 – 24 травня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 20 до 24 травня.



Абсурд, що болісно впізнається.



У середу, 20 травня, о 18:00 – абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п'єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Театр в укритті. Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антрактів).



Вистава відкриває замкнений простір, де двоє героїв змагаються не стільки один з одним, скільки з власними ілюзіями. У тісній кімнаті розгортається гостра, подекуди гротескна розмова про свободу, гідність і залежність. Тут кожне слово – як пастка, а кожен вибір оголює внутрішню неволю. Чи можливо втекти від системи, якщо вона давно оселилася всередині?



Квитки на вистави можна купити у касі та на



Легка на перший погляд і гостра по суті вистава.



У п’ятницю, 22 травня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Вистава занурює у світ інтриг, несподіваних поворотів і блискавичних діалогів. Тут кожна героїня – зі своїм характером і правилами гри, які змінюються щомиті. Сміх виникає з упізнаваних ситуацій, але за ним ховається точне спостереження за стосунками та людською природою. Чи вдасться втримати контроль, коли все виходить з-під нього?



Знайома з дитинства історія оживає на основній сцені театру.



У суботу, 23 травня, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Артисти вистави гукають у світ пригод, відваги й справжньої дружби. Разом із головним героєм глядачі вирушать у незабутню мандрівку, де добро змагається зі злом, а сила духу перемагає будь-які перешкоди. Яскраві персонажі, гумор і динамічний сюжет тримають увагу від початку до фіналу. Це вистава, що нагадує: справжня сила – у сміливості й вірності серцю.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Коли звичайний номер готелю раптом перетворюється на епіцентр шалених подій…



У суботу ввечері, 23 травня, о 17:00 – комедія на дві дії «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» Рея Куні. Основна сцена. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава запускає ланцюг абсурдних ситуацій із першої хвилини. Один невдалий збіг обставин – і все заплутується дедалі більше, втягуючи героїв у дедалі складнішу гру. Двері грюкають, таємниці виринають, а кожна спроба все виправити лише погіршує становище. Чи вдасться вийти з номера без гучного скандалу?



Курс – на пригоди й таємниці!



У неділю, 24 травня, о 12:00, на основній сцені – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон» за однойменним твором Джонні Даддла. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка занурить глядачів у світ морських легенд і небезпечних відкриттів. Разом із відважною командою присутні вирушать на пошуки відповідей, де кожна підказка наближає до розгадки примарного корабля. На шляху – загадки, несподівані зустрічі та випробування на сміливість і кмітливість. Чи вдасться розкрити таємницю галеона, що з’являється з туману?



Поетична й магічна історія, що виходить за межі буденного.



У неділю, 24 травня, о 17:00 – драма-феєрія на дві дії «Лісова пісня» Лесі Українки. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Віталій Денисенко. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Перед глядачами оживає простір, де природа говорить голосом почуттів. Тут зустрічаються два світи — людський і чарівний, і кожен зі своєю правдою та болем. Кохання, свобода і зрада переплітаються в тонкій тканині долі Мавки та Лукаша. Це вистава про те, що справжнє не зникає навіть тоді, коли його намагаються зламати.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

