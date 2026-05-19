Винищувач НАТО збив дрон над Естонією

В Естонії близько 12 години 19 травня винищувач місії НАТО збив дрон над озером Виртс'явр. Міністр оборони Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає.

Про це пише LB.ua з посиланням на ERR.

Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії.

"Ми задіяли необхідні заходи, і винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії збив цей дрон", – сказав Певкур.

Місце падіння уламків встановлюють.

Сповіщення про небезпеку діяло в різних естонських регіонах. О 12:45 тривогу скасували. Попереднього разу естонців попереджали про повітряну загрозу 3 квітня.

Сьогодні вранці та вдень дрони атакували російську територію.

До країн Балтії і Фінляндії під час українських атак на Росію вже неодноразово потрапляли дрони – ймовірно, під дією РЕБ. У Латвії прем'єрка Евіка Сіліня пішла у відставку через розпад коаліції після звільнення міністра оборони. Той звільнився на тлі влучання безпілотників у нафтовий резервуар.

