Винищувач НАТО збив дрон над Естонією

Ганно Певкур повідомив, що інформації про пошкодження немає.



Про це пише



Дрон відстежили й збили під час патрулювання повітряного простору. Естонські радари і Збройні сили Латвії зафіксували рух дрона у напрямку Південної Естонії.



"Ми задіяли необхідні заходи, і винищувач місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії збив цей дрон", – сказав Певкур.



Місце падіння уламків встановлюють.



Сповіщення про небезпеку діяло в різних естонських регіонах. О 12:45 тривогу скасували. Попереднього разу естонців попереджали про повітряну загрозу 3 квітня.



Сьогодні вранці та вдень дрони атакували російську територію.



До країн Балтії і Фінляндії під час українських атак на Росію вже неодноразово потрапляли дрони – ймовірно, під дією РЕБ. У Латвії прем'єрка Евіка Сіліня пішла у відставку через розпад коаліції після звільнення міністра оборони. Той звільнився на тлі влучання безпілотників у нафтовий резервуар.

