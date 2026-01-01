У Луцьку відкриють ще одну книгарню Vivat





Нова локація працюватиме на проспекті Волі, 15, повідомляють у соцмережах видавництва, пише



Першу книгарню мережі у Луцьку відкрили восени 2024 року. Тепер у місті з’явиться ще один простір для читачів із книжковими новинками, подарунками та спеціальними акціями до відкриття.



Упродовж двох днів для відвідувачів будуть знижки на книжки, подарунки та розіграші. Також працюватиме колесо фортуни з гарантованими бонусами для покупців.



Перші відвідувачі зможуть отримати ексклюзивні кавові дріпи та фірмові стікерпаки. Окрім цього, серед покупців, які зроблять покупку на суму від 800 гривень, розіграють сертифікати на книжки.



У дні відкриття у книгарні також діятимуть знижки на новинки видавництва.



До слова, у центрі міста нещодавно відкрилась друга локація «Книгарні „Є“». Вона розташована за адресою: проспект Волі, 11.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

