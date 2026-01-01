Масштабна корупція у Верховному Суді: НАБУ оголосило нові підозри
Сьогодні, 14:50
НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у масштабній корупції за участю колишнього голови Верховного Суду. Йдеться про трьох чинних суддів Верховного Суду, а також суддю Верховного Суду у відставці, які, за версією слідства, будучи суддями Великої Палати Верховного Суду, одержали неправомірну вигоду за ухвалення рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит».
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
До повноважень суддів Великої Палати Верховного Суду входить розгляд найскладніших і виняткових правових спорів.
Одним із таких був спір, у межах якого колишні акціонери оскаржили договір купівлі-продажу 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, придбаних у 2002 році бізнесменом, власником групи «Фінанси і кредит».
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, однак у 2022 році апеляційний суд скасував це рішення та визнав договір недійсним.
У зв’язку зі складністю судового спору його подальший розгляд у касаційній інстанції здійснювався суддями Великої Палати Верховного Суду.
Щоб уникнути втрати акцій, бізнесмен протягом березня–квітня 2023 року через посередника передав 2,7 млн дол. США адвокату, члену так званого бек-офісу Верховного Суду, аби той передав ці кошти колишньому голові та суддям Верховного Суду для ухвалення «потрібного» рішення.
