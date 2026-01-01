На Волині виявили 25 випадків сказу тварин





Така імунізація — основний спосіб профілактики сказу серед диких тварин і дозволяє зменшити поширення вірусу в природі, розповів у коментарі Сергій Куртяк.



Цьогоріч найбільше випадків сказу зафіксували у Ковельському районі — 11. У Луцькому районі — 9, у Камінь-Каширському — 4, у Володимирському — 1.



Серед інфікованих тварин було 8 лисиць, 10 котів, 2 ВРХ, 5 — собаки. Торік в області зафіксували 65 випадків сказу.



Як вакцинують тварин



Щоб охопити імунізацією якомога більше тварин, фахівці розкладають спеціальні принади — невеликі брикети із запахом м’ясо-кісткового борошна, всередині яких міститься капсула з вакциною. На території всієї області, крім прикордонних зон, розкладуть 375,7 тис. доз вакцини.



Щодня до цього процесу залучають близько 700 людей, серед яких — ветеринарні спеціалісти, представники громад, лісового господарства та користувачі мисливських угідь.



Фахівці вручну розкладають вакцину на узліссях, узбіччях доріг, біля річок, на сільськогосподарських угіддях.



«Кампанія триватиме орієнтовно до 10 днів, однак терміни коригуватимуться залежно від погодних умов і кількості залучених груп», — зазначив Сергій Ковтяк.



Найбільше оброблять ділянки у Ковельському районі — близько 7,7 тис. м². Також у:



Луцькому — понад 4,1 тис. м²;



Камінь-Каширському — понад 3,1 тис. м²;



Володимирському — близько 2,3 тис. м².



Жителів області закликають не торкатися принад у разі їх виявлення та не переносити їх з місць розкладання.

Цьогоріч в області зафіксували 25 випадків сказу тварин. Щоб запобігти поширенню цієї хвороби, в області стартувала весняна кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу.Така імунізація — основний спосіб профілактики сказу серед диких тварин і дозволяє зменшити поширення вірусу в природі, розповів у коментарі misto.media перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській областіЦьогоріч найбільше випадків сказу зафіксували у Ковельському районі — 11. У Луцькому районі — 9, у Камінь-Каширському — 4, у Володимирському — 1.Серед інфікованих тварин було 8 лисиць, 10 котів, 2 ВРХ, 5 — собаки. Торік в області зафіксували 65 випадків сказу.Щоб охопити імунізацією якомога більше тварин, фахівці розкладають спеціальні принади — невеликі брикети із запахом м'ясо-кісткового борошна, всередині яких міститься капсула з вакциною. На території всієї області, крім прикордонних зон, розкладуть 375,7 тис. доз вакцини.Щодня до цього процесу залучають близько 700 людей, серед яких — ветеринарні спеціалісти, представники громад, лісового господарства та користувачі мисливських угідь.Фахівці вручну розкладають вакцину на узліссях, узбіччях доріг, біля річок, на сільськогосподарських угіддях.«Кампанія триватиме орієнтовно до 10 днів, однак терміни коригуватимуться залежно від погодних умов і кількості залучених груп», — зазначив Сергій Ковтяк.Найбільше оброблять ділянки у Ковельському районі — близько 7,7 тис. м². Також у:Луцькому — понад 4,1 тис. м²;Камінь-Каширському — понад 3,1 тис. м²;Володимирському — близько 2,3 тис. м².Жителів області закликають не торкатися принад у разі їх виявлення та не переносити їх з місць розкладання.

