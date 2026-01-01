Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО

Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Студент з Луцька Андрій Чайка тріумфував на чемпіонаті Європи з козацького двобою та завоював золоту медаль.

Про це повідомили на сайті ЛНТУ.

8-11 травня 2026 року в місті Подчетртек (Словенія) відбувся Чемпіонат Європи з козацького двобою (WCFF), який зібрав понад 1200 учасників із 16 країн. Спортсмени змагалися за звання найсильніших у різних вікових та вагових категоріях.

Високий результат на міжнародній арені продемонстрував студент Луцького національного технічного університету 2-го курсу освітньої програми «Фізична культура і спорт» Андрій Чайка. Він виборов золоту та срібну нагороди у двох видах програми серед дорослих.
Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ЛНТУ, чемпіонат Європи, козацький двобій, перемога, Андрій Чайка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Сьогодні, 01:15
20 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні перепоховають лідера ОУН (м) Мельника і готують рішення щодо Коновальця
19 травня, 23:19
Школяр з Луцька – у топі молодих ІТ-розробників світу
19 травня, 22:38
Помер воїн з Волині Петро Виндюк
19 травня, 21:58
Медіа
відео
1/8