Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Студент з Луцька Андрій Чайка тріумфував на чемпіонаті Європи з козацького двобою та завоював золоту медаль.
Про це повідомили на сайті ЛНТУ.
8-11 травня 2026 року в місті Подчетртек (Словенія) відбувся Чемпіонат Європи з козацького двобою (WCFF), який зібрав понад 1200 учасників із 16 країн. Спортсмени змагалися за звання найсильніших у різних вікових та вагових категоріях.
Високий результат на міжнародній арені продемонстрував студент Луцького національного технічного університету 2-го курсу освітньої програми «Фізична культура і спорт» Андрій Чайка. Він виборов золоту та срібну нагороди у двох видах програми серед дорослих.
