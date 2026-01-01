Волинянин став чемпіоном Європи з козацького двобою. ФОТО

Студент з Луцькатріумфував на чемпіонаті Європи з козацького двобою та завоював золоту медаль.Про це повідомили на сайті ЛНТУ.8-11 травня 2026 року в місті Подчетртек (Словенія) відбувся Чемпіонат Європи з козацького двобою (WCFF), який зібрав понад 1200 учасників із 16 країн. Спортсмени змагалися за звання найсильніших у різних вікових та вагових категоріях.Високий результат на міжнародній арені продемонстрував студент Луцького національного технічного університету 2-го курсу освітньої програми «Фізична культура і спорт». Він виборов золоту та срібну нагороди у двох видах програми серед дорослих.