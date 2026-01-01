У ЗСУ створять три зміни для ротації військових, — Сирський

У Збройних силах планують створити три зміни для проведення ротацій для військовослужбовців на фронті. Виконання цих наказів перевірятимуть щомісяця.Про це головнокомандувач Збройних силзаявив в інтерв’ю «Мілітарному», - пишеЗа його словами, зараз у Силах оборони мають всі умови для створення трьох змін, щоб проводити ротації кожні два місяці. Сирський каже, що кількості особового складу для цього вистачає.«Ми плануємо забезпечити не лише проведення ротацій для військових, а й проводити постійну підготовку тих військовослужбовців, солдатів та сержантів, які готуються до виконання цих місій», — зазначив головнокомандувач.Він також розповів, що командування контролюватиме цей процес у бригадах 15 числа кожного місяця. Водночас, за його словами, «деякі мають сумніви щодо можливості проведення таких операцій: або людей не вистачить, або бажання».Сирський наголошує, що ротації — це складний процес, який залежить від багатьох чинників, зокрема, від погодних умов та дронової активності.Проте для їхнього проведення вистачить двох місяців — саме протягом цього часу, за словами головнокомандувача, військовослужбовець зберігає свої бойові якості. Потім, він каже, настає моральна та фізична втома.Військові підрозділи неодноразово ділилися історіями, що їхні бійці місяцями перебували на позиціях. Військова омбудсменкапокликаючись на дослідження свого Офісу, заявила, що після 40 днів перебування на позиції у військових різко погіршується психологічний стан, тому таке тривале перебування не можна вважати ефективним.Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав командирам забезпечити умови для перебування військових на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою ротацією — її мають проводити у строк не пізніше ніж за один місяць.Сирський запевнив, що дотримання вимог наказу перебуватиме «під жорстким контролем», а за порушення загрожує «невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗСУ».Про таке рішення оголосили після того, як у мережі набула розголосу ситуація щодо голоду серед бійців, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, на позиціях військових упродовж восьми місяців систематично немає їжі та питної води.У відповідь Генштаб оголосив про заміну командира бригади й корпусу та почав службове розслідування щодо військових посадовців. Там пояснили, що логістика в районі міста Куп’янськ суттєво ускладнена через авіаційні й ракетні удари росіян по переправах через річку Оскіл.