Росіяни вдарили по Конотопу: відомо про 8 поранених
Сьогодні, 08:56
На Сумщині російські загарбники завдали удару по Конотопу. Попередньо, травмовані 8 людей.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Під прицілом ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі. Рятувальники працювали на 5-х різних локаціях. Також залучалися рятувальники з обласного центра та кінологічні розрахунки ДСНС.
У багатоквартирному житловому будинку, внаслідок удару зруйноване перекриття з 2 по 4 поверх. Вдалося врятувати 3 людини.
Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Під прицілом ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі. Рятувальники працювали на 5-х різних локаціях. Також залучалися рятувальники з обласного центра та кінологічні розрахунки ДСНС.
У багатоквартирному житловому будинку, внаслідок удару зруйноване перекриття з 2 по 4 поверх. Вдалося врятувати 3 людини.
Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідували.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Сумщині у бою загинув волинянин Олег Хайба
Сьогодні, 09:11
Росіяни вдарили по Конотопу: відомо про 8 поранених
Сьогодні, 08:56
Волинській бригаді передали пікап та 8 роботизованих комплексів
Сьогодні, 08:25
У ЗСУ створять три зміни для ротації військових, — Сирський
Сьогодні, 07:32
На Волині вперше зробили надскладну операцію на серці. ФОТО
Сьогодні, 05:28