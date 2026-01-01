Росіяни вдарили по Конотопу: відомо про 8 поранених

завдали удару по Конотопу. Попередньо, травмовані 8 людей.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Під прицілом ворога опинилися житлові будинки та будівля краєзнавчого музею. Виникли пожежі. Рятувальники працювали на 5-х різних локаціях. Також залучалися рятувальники з обласного центра та кінологічні розрахунки ДСНС.



У багатоквартирному житловому будинку, внаслідок удару зруйноване перекриття з 2 по 4 поверх. Вдалося врятувати 3 людини.



Через загрозу повторних атак роботи тимчасово призупинялися. Наразі всі осередки горіння ліквідували.





