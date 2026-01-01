Окупанти вночі атакували реактивними безпілотниками Дніпро





Про це повідомила місцева адміністрація, пише



У Дніпрі станом на ранок відомо уже про 2 загиблих та 6 постраждалих. 5 людей шпиталізовані, чоловік та жінка перебувають у важкому стані.



За даними обласної адміністрації, через атаку росіян на Дніпро понівечені були склади з харчовими продуктами.



42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.



Били росіяни й по інших населених пунктах області. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджено підприємство. В Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі і автівки.

