Окупанти вночі атакували реактивними безпілотниками Дніпро
Сьогодні, 09:15
Уночі проти 20 травня війська рф атакували реактивними безпілотниками місто Дніпро.
Про це повідомила місцева адміністрація, пише Громадське.
У Дніпрі станом на ранок відомо уже про 2 загиблих та 6 постраждалих. 5 людей шпиталізовані, чоловік та жінка перебувають у важкому стані.
За даними обласної адміністрації, через атаку росіян на Дніпро понівечені були склади з харчовими продуктами.
42-річна жінка та чоловіки 47 і 25 років в лікарні у важкому стані. Двоє чоловіків 47 та 40 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 27-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.
Били росіяни й по інших населених пунктах області. У Петриківській громаді Дніпровського району пошкоджено підприємство. В Нікопольському районі під ударом були райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, приватні оселі і автівки.
