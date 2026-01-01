Під час хвилини мовчання тепер включатимуть сирени, - прем’єрка

Уряд дозволив використання систем оповіщення для оголошень про вшанування памʼяті.

Про це у телеграмі повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", - зазначила Свириденко.


