Під час хвилини мовчання тепер включатимуть сирени, - прем’єрка

вшанування памʼяті.



Про це у телеграмі повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.



Відтепер їх використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.



"Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання — важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян", - зазначила Свириденко.





