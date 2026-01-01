Загальноміська хвилина мовчання: у Луцькій громаді її почнуть оголошувати з середини квітня





«Наразі триває підготовка до її повноцінного запуску. Очікуємо підрядника, який має завершити технічні налаштування», — пояснив у коментарі Юрій Кирилюк.



Міська рада має підписати договір з ТзОВ «Укрзалізничавтоматика» на технічне обслуговування та ведення дистанційного контролю обладнання. Вартість цих робіт — 950 тис. грн.



Представники компанії, додає Кирилюк, приїдуть найближчими днями, щоб завершити практичні роботи, зокрема, завантажити необхідні аудіоматеріали (текст і музичний супровід) на сервер.



Після цього систему протестують і, у разі успішної перевірки, переведуть у промислову експлуатацію.



Запуск системи залежить від підрядника, оскільки саме він відповідатиме за її обслуговування після введення в експлуатацію, наголосив Юрій Кирилюк.



Орієнтовно це може відбутися упродовж тижня або двох. Ймовірно, її підключать ще до Великодня, зазначив посадовець.



Сигнал хвилини мовчання транслюватимуть через електронні сирени, яких у громаді 13, зокрема 8 у Луцьку та ще 5 — у старостинських округах.



Нагадаємо, для сповіщення хвилини мовчання використовуватимуть аудіозапис ритуалу у виконанні Данила Хомутовського з таким текстом:



«Увага! Щодня о 9 годині ранку в Україні оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.



Просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей — військових і цивільних — які загинули у російсько-українській війні.



Хвилина мовчання — це прояв поваги та вдячності. Вшануймо кожного та кожну! Будьмо гідними наших Захисників і Захисниць! (Звук метроному) Слава Україні!».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію