Загинув понад рік тому: завтра, 1 квітня, у Луцьку прощатимуться з воїном Іваном Литвинчуком

1 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Іваном Литвинчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У середу, 1 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Литвинчука Івана Миколайовича (18.08.1973 року народження), який загинув 12 жовтня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.

Завтра, 1 квітня, о 9.45 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на просп. Відродження, 11, де жив Герой, а потім — до кафедрального собору Святої Трійці.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 19:03
Чому Toyota Corolla стала найпродаванішим автомобілем у світі: історія успіху легендарної моделі
Сьогодні, 18:58
Загальноміська хвилина мовчання: у Луцькій громаді її почнуть оголошувати з середини квітня
Сьогодні, 18:30
Після викриття НАБУ і САП: що задекларував депутат Волиньради Анатолій Вітів
Сьогодні, 18:16
Скорботний день: у Луцькій громаді віддали шану полеглому воїну Івану Матвіюку
Сьогодні, 17:18
