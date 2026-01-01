Загинув понад рік тому: завтра, 1 квітня, у Луцьку прощатимуться з воїном Іваном Литвинчуком

1 квітня у Луцьку відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У середу, 1 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Литвинчука Івана Миколайовича (18.08.1973 року народження), який загинув 12 жовтня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.Завтра, 1 квітня, о 9.45 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на просп. Відродження, 11, де жив Герой, а потім — до кафедрального собору Святої Трійці.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.