Загинув понад рік тому: завтра, 1 квітня, у Луцьку прощатимуться з воїном Іваном Литвинчуком
Сьогодні, 19:03
1 квітня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Іваном Литвинчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У середу, 1 квітня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Литвинчука Івана Миколайовича (18.08.1973 року народження), який загинув 12 жовтня 2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новогродівка Донецької області.
Завтра, 1 квітня, о 9.45 год тіло загиблого траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи (вул. Стефаника) до будинку на просп. Відродження, 11, де жив Герой, а потім — до кафедрального собору Святої Трійці.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
