Бійці 413 полку «Рейд» СБС отримали від волонтерів комплектуючі для дронів та генератори

«Українська команда» передала чергову партію генераторів та комплектуючі для дронів бійцям 413 окремому полку безпілотних систем «Рейд».

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали 2-му батальйону 413 полку Сил безпілотних систем «Рейд» велику партію генераторів та комплектуючих для FPV-дронів. Ці хлопці тримають фронт на Сході України. Знищують повітряні цілі, що атакують наші міста, та завдають результативних ударів по військових об’єктах рф», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Військові наголосили, що ця волонтерська допомога дуже важлива для безперебійної роботи безпілотників.

"Сьогодні дрони знищують більше ворогів, ніж будь-яка інша зброя. Але їм потрібна електроенергія для батарей та комплектуючі для ремонту. Впевнений, що це обладнання допоможе їм ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя наших героїв», - зазначив керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 4000 дронів різних типів, сотні генераторів та зарядних станцій, військове обладнання тощо. Загалом - понад 1845 тонн допомоги вартістю майже пів мільярда гривень.


