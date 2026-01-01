У Луцьку завершили опалювальний сезон 2025/2026 років. Відповідне рішення ухвалили через суттєве підвищення температури повітря.

Як повідомили у ДКП «Луцьктепло», ще 27 березня подачу тепла призупинили, адже середньодобова температура впродовж кількох днів трималася на рівні 10–12,6° тепла, а вдень повітря прогрівалося до +18°C. За таких умов опалення вважається недоцільним – як для комфорту мешканців, так і для економії ресурсів.

За час призупинення теплопостачання місту вдалося зекономити близько 1,5 млн гривень на добу.

Водночас у підприємстві зазначають: якщо температура повітря знизиться і протягом трьох діб буде нижчою за +8°C, тепло можуть тимчасово повернути – передусім у дитячі садки та медичні заклади.

Разом із тим є нюанс: із квітня обсяги газу передбачені лише для гарячого водопостачання. Тож можливе відновлення опалення може вплинути на надання гарячої води в міжопалювальний період.

Наразі послугою теплопостачання у Луцьку користуються понад 54 тисячі абонентів, а гарячу воду отримують майже 40 тисяч домогосподарств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, Луцьк, завершення сезону
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
