У Луцьку завершили опалювальний сезон 2025/2026 років. Відповідне рішення ухвалили через суттєве підвищення температури повітря.Як повідомили у ДКП «Луцьктепло», ще 27 березня подачу тепла призупинили, адже середньодобова температура впродовж кількох днів трималася на рівні 10–12,6° тепла, а вдень повітря прогрівалося до +18°C. За таких умов опалення вважається недоцільним – як для комфорту мешканців, так і для економії ресурсів.За час призупинення теплопостачання місту вдалося зекономити близько 1,5 млн гривень на добу.Водночас у підприємстві зазначають: якщо температура повітря знизиться і протягом трьох діб буде нижчою за +8°C, тепло можуть тимчасово повернути – передусім у дитячі садки та медичні заклади.Разом із тим є нюанс: із квітня обсяги газу передбачені лише для гарячого водопостачання. Тож можливе відновлення опалення може вплинути на надання гарячої води в міжопалювальний період.Наразі послугою теплопостачання у Луцьку користуються понад 54 тисячі абонентів, а гарячу воду отримують майже 40 тисяч домогосподарств.