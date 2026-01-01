У Луцьку докинули ще 85 млн на добудову школи №13





Про це йшлося у змінах до бюджету громади, які підтримали депутати під час засідання сесії у понеділок, 30 березня, передає



Йдеться про реконструкцію корпусу №2 комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13», що розташована на вулиці Державності, 29. Фінансування надійшло в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.



Проєкт має статус публічного інвестиційного та передбачає оновлення освітньої інфраструктури закладу. Очікується, що реалізація робіт дозволить покращити умови навчання для учнів та праці для педагогічного колективу.



Проєктом передбачено:



добудову окремого корпусу на 360 учнів до школи № 13, який включає спортивний зал з допоміжними приміщеннями, актовий зал на 210 осіб, їдальню з обіднім залом на 200 осіб.

проведення заходів з енергоефективності в існуючому корпусі № 2: утеплення фасаду, утеплення горища, заміна даху.

Передбачено протирадіаційне укриття на 800 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська громада отримала 85 мільйонів гривень субвенції з державного бюджету на ремонт школи №13.Про це йшлося у змінах до бюджету громади, які підтримали депутати під час засідання сесії у понеділок, 30 березня, передає "Конкурент" Йдеться про реконструкцію корпусу №2 комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13», що розташована на вулиці Державності, 29. Фінансування надійшло в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.Проєкт має статус публічного інвестиційного та передбачає оновлення освітньої інфраструктури закладу. Очікується, що реалізація робіт дозволить покращити умови навчання для учнів та праці для педагогічного колективу.Проєктом передбачено:добудову окремого корпусу на 360 учнів до школи № 13, який включає спортивний зал з допоміжними приміщеннями, актовий зал на 210 осіб, їдальню з обіднім залом на 200 осіб.проведення заходів з енергоефективності в існуючому корпусі № 2: утеплення фасаду, утеплення горища, заміна даху.Передбачено протирадіаційне укриття на 800 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію