Незаконно мобілізований волинянин через суд звільнився зі служби через хвороби





Як йдеться у рішенні від 18 березня, волинянин у 2015 році був визнаний непридатним до служби через астигматизм та артроз і знятий з військового обліку. Ця інформація підтверджується як довідкою, так і даними електронного обліку «Резерв+».



Попри це, 24 листопада 2025 року чоловіка примусово доставили до терцентру комплектування в Луцьку, де змусили пройти повторний медогляд. Після цього військова частина видала накази про призов і зарахування його до списків військової частини як солдата автотранспортного батальйону.



Позивач наголошував, що законодавство України не передбачає повторного проходження військово-лікарської комісії для людей, виключених з обліку за станом здоров’я, і вони не підлягають мобілізації.



Представники ТЦК у суді стверджували, що діяли, відповідно до постанов Кабміну щодо перевірки призовників, і призов відбувся після автоматичної верифікації даних про позивача.



Суддя Сергій Костюкевич визнав протиправним і скасував наказ про мобілізацію, а також зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.







