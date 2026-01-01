Незаконно мобілізований волинянин через суд звільнився зі служби через хвороби
Сьогодні, 22:12
Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконним призов чоловіка, який ще у 2015 році був знятий з військового обліку через стан здоров’я. Суд скасував наказ про його мобілізацію та зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу.
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у рішенні від 18 березня, волинянин у 2015 році був визнаний непридатним до служби через астигматизм та артроз і знятий з військового обліку. Ця інформація підтверджується як довідкою, так і даними електронного обліку «Резерв+».
Попри це, 24 листопада 2025 року чоловіка примусово доставили до терцентру комплектування в Луцьку, де змусили пройти повторний медогляд. Після цього військова частина видала накази про призов і зарахування його до списків військової частини як солдата автотранспортного батальйону.
Позивач наголошував, що законодавство України не передбачає повторного проходження військово-лікарської комісії для людей, виключених з обліку за станом здоров’я, і вони не підлягають мобілізації.
Представники ТЦК у суді стверджували, що діяли, відповідно до постанов Кабміну щодо перевірки призовників, і призов відбувся після автоматичної верифікації даних про позивача.
Суддя Сергій Костюкевич визнав протиправним і скасував наказ про мобілізацію, а також зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу.
