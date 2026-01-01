США просять НАТО перекинути Patriot на Близький Схід: що відповіли союзники





"Безпека Польщі - абсолютний пріоритет"



Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш опублікував у соцмережі X заяву, в якій наголосив, що наявні в країни батареї Patriot призначені для захисту польського повітряного простору та східного флангу НАТО.



Він зазначив, що у цьому питанні нічого не змінюється і Польща не планує переміщати їх кудись.



"Безпека Польщі - абсолютний пріоритет", - наголосив міністр. Він також додав, що офіційної просьби з боку США не надходило.



США звернулися до всіх союзників



Як повідомляє Politico з посиланням на високопосадовця оборонного відомства однієї з країн НАТО, Вашингтон звернувся до всіх союзників по Альянсу з двома запитаннями щодо протиповітряної оборони.



Американська сторона шукає батареї як для України, так і для Близького Сходу - для захисту об’єктів НАТО в регіоні.



"Не було жодного спеціального тиску на Польщу. Це було питання, надіслане всім союзникам", - зазначив співрозмовник видання.



Чому це важливо



Польща має дві батареї Patriot, кожна з яких складається з 16 пускових установок. Більшість із близько 200 спеціалізованих ракет PAC-3 MSE, замовлених у 2019 році, вже перебувають у країні.



На тлі війни США та Ізраїлю з Іраном системи Patriot у регіоні активно використовуються. За даними ЗМІ, лише за перші 16 днів бойових дій американці та країни Перської затоки випустили близько 1 285 ракет PAC-3.



Нагадаємо, війна США та Ізраїлю з Іраном триває вже понад місяць. Через фактичне закриття Ормузької протоки та удари по нафтовій інфраструктурі світовий ринок нафти опинився під найсильнішим тиском за останні роки.



Євросоюз уже закликав готуватися до тривалих перебоїв на енергоринку, попереджаючи про ризики для економіки.



На цьому тлі США намагаються залучити союзників до захисту об’єктів НАТО в регіоні, зокрема через перекидання батарей Patriot. Однак європейські партнери демонструють стриманість.

Міністр оборони Польщі заявив, що країна не має планів перекидати свої комплекси Patriot на Близький Схід. Його заява прозвучала після повідомлень польських ЗМІ про те, що Вашингтон нібито звернувся до Варшави з проханням передислокувати одну з двох наявних батарей.

