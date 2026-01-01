Чи очікувати магнітні бурі 1 квітня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 1 квітня, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Вона може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.
Упродовж минулої доби сонячна активність була на високому рівні. Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до рівня незначного шторму
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
