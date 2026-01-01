Місячний посівний календар на квітень 2026 року: найсприятливіші дні для закладення великого урожаю





Фази Місяця в квітні 2026 року



Місяць зростає — 1, 18-30 квітня;



Повня — 2 квітня;



Місяць спадає — 3-16 квітня;



Молодик — 17 квітня.



Найсприятливіші дні для висаджування культур в квітні 2026 року



Для робіт в саду і в городі найкращими днями в квітні 2026 року будуть: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.



Місячний посівний календар на квітень за культурами



Фізаліс, томати — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.



Баклажани, солодкий перець — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.



Гарбузи, огірки, патисони, кабачки, диня, кавуни — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.



Бобові — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.



Різні види капусти — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19.



Салат, цибуля (на зелень), шпинат, петрушка, кріп — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23.



Картопля, буряк, морква, редька, редиска, цибуля (на ріпку), дайкон, часник — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.



Ягідні кущі і плодові дерева — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.



Багаторічні і однорічні рослини, кімнатні рослини — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.



Бульбові і цибулинні — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.



Несприятливі дні за місячним посівним календарем на квітень 2026 року



Займатися висіванням, висаджуванням, пересаджуванням городних культур і квітів не рекомендується: 2, 11, 12, 16, 17, 18 квітня.



Цими днями краще зайнятися іншими роботами, зокрема, санітарним обрізанням саду, підготовкою суміші ґрунту, доглядом за кущами і деревами, формуванням крони.

Саме квітень — перший активний місяць для всіх садівників і городників. Поступово вже висіваються холодостійкі культури у відкритий ґрунт, а теплолюбиві рослини вирощують в теплицях чи готують до пересаджування, пише ТСН

