За підвищення зарплати голові Волинської облради та двом його заступникам депутати під час сесії не голосували

Григорію Недопаду та двом його заступникам. Проєкт рішення мали розглянути під час засідання чергової 35 сесії обласної ради, яка відбулась 31 березня, передає



Це озвучила заступниця керуючого справами-начальниця відділу з питань юридичного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату Світлана Хороша.



З її слів, йшлося про надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці. Нині вона становить 50 % посадового окладу з урахуванням доплати за ранг. Пропонували її збільшити до 90 %. Також проєкт рішення передбачав щомісячне преміювання за фактично відпрацьований час у розмірі 60 % до посадового окладу, а також виплату матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.



Зі слів Світлани Хорошої, проєкт рішення не передбачав підвищення зарплат працівникам апарату.



"Стосується умов оплати праці голови, першого заступника та заступника. Щодо апарату, то це вже повноваження не є сесії, а голови облради. Відповідно він в межах затверджених видатків приймає рішення про підвищення оплати праці", — прокоментувала Світлана Хороша.



Депутатка обласної ради Юлія Вусенко наголосила на тому, що згідно з декларацією Григорій Недопад отримує майже 90 тисяч гривень щомісяця.



"Це в час коли кожна гривня має вагу, це коли кожна гривня потенційний дрон, автомобіль, медичне забезпечення для фронту. Це не про цифри, а про сигнал, який ми дамо суспільству, що ми покажемо людям, що правила одні для громадян, а інші для посадовців", — зазначила депутатка.



Депутат обласної ради Андрій Козюра додав, що голова та заступники Волинської обласної ради не повинні заробляти більше, ніж військовослужбовці в окопах.



"Від зарплати керівництва потім піде нарахування для інших працівників апарату ради, якщо це зараз не так, то мені зараз точно таке не потрібно", — сказав голова обласної ради Григорій Недопад.



У результаті обговорення питання зняли з порядку денного. Якби депутати підтримали проєкт рішення, підвищення виплат голові облради і його заступникам почали б застосовувати з 1 квітня цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

