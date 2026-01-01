Славнозвісна святиня на Волині досі в руках УПЦ «МП» – її просять забрати





Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії облради, передає



У зверненні наголошують:



«закликаємо не продовжувати договір оренди про безоплатне користування УПЦ МП культовими будівлями… та не укладати жодних інших угод, які дозволять клірикам УПЦ МП залишатися на території цієї святині».



Йдеться про комплекс споруд у селі Мильці Ковельського району – це пам’ятка архітектури національного значення. Серед них Миколаївський монастир, церква XVI століття, келії, дзвіниця та інші будівлі.



Договір про безоплатне користування уклали ще у грудні 2019 року. Він діяв до 31 грудня 2025-го і вже завершився. В облраді кажуть, що попри це релігійна громада продовжує користуватися майном.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Немає зв’язку з Медведчуками, але за них молюся»: як живе Зимненський монастир УПЦ (МП) на Волині



У зверненні також згадують про закон, який обмежує діяльність релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в країні-агресорі. Депутати наголошують: через війну та підозри окремим представникам УПЦ МП, така структура становить загрозу.



Окремо облрада просить обласну військову адміністрацію через суд повернути комплекс у державний контроль.

