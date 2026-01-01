Після викриття НАБУ і САП: що задекларував депутат Волиньради Анатолій Вітів

Депутат Волинської обласної ради Анатолій Вітів, якого нещодавно НАБУ та САП викрили на одержанні неправомірної вигоди, задекларував квартири, декілька земельних ділянок та готівкові заощадження.

Анатолій Вітів очолює фракцію ВО «Свобода» у Волинській обласній раді, є головою Постійної комісії з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби із злочинністю та корупцією.

Журналісти інтернет-видання ВолиньPost проаналізували декларацію головного свободівця Волині.

Серед об'єктів нерухомості він вказує квартиру у Львові на 100 квадратних метрів у власності дружини та власну квартиру у селі Липини на 43 кв.м.

Також 3 земельні ділянки та житловий будинок у селі Заставне Львівської області належить дружині Ларисі Вітів та її сестрі Світлані Сахман на правах спільної сумісної (часткової) власності.

У власності дружини також автомобіль Ford Kuga 2023 року випуску.

Доходи


За минулий 2025 рік Анатолій Вітів декларує 721 тисячі 400 гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю та понад 93 тисячі гривень пенсії.

У середній загальноосвітній школі №54 міста Львів Лариса Вітів отримала 133 тисячі 461 гривень заробітної плати.

Також серед її доходів 4438 гривень від надання майна в оренду та 47 тисячі 790 гривень пенсії.

Готівкові кошти


Готівкою Анатолій Вітів зберігає 21 000 доларів. У власності дружини - 7000 доларів.

У розділі фінансові забов'язання декларант вказує кредит дружини та власну позику. А саме, 21 липня 2025 Анатолій Вітів позичив у Олександра Вітіва 8000 доларів США.

Нагадаємо, за версією слідства голова фракції "Свобода" Волинської облради Анатолій Вітів у змові з головою фракції "Свобода" у Луцькій міськраді Миколою Федіком висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку ("Снігова королева") Юрію Савчуку надати неправомірну вигоду в розмірі $30 тисяч.

