Завищували ціни на ліки: на Волині оштрафували аптеки





З початку 2026 року фахівці Держпродспоживслужби на Волині провели 14 перевірок аптек через контроль за цінами на ліки. Ще дві перевірки тривають.У Луцьку інспектори відвідали 12 аптек, повідомили misto.media у відомстві у відповіді на запит.Понад 90% аптечних мереж Луцької громади перевірили упродовж 2025 та 2026 років, зазначили у повідомленні.Також по одній перевірці провели у с. Липини та Боголюби.Під час аудиту у восьми випадках зафіксували порушення, зокрема аптеки завищували граничні націнки на лікарські засоби.Найпоширеніше порушення — отримання необґрунтованого прибутку через завищені ціни.За результатами перевірок на Волині застосували фінансові санкції на понад 25 тис. грн (з них 24 тис. грн — штраф для аптек у Луцькій громаді). Окремо посадових осіб оштрафували ще на 15,3 тис. грн.До слова, статистику про те, які саме ліки продавали з порушеннями, не ведуть. Також немає даних про аптеки чи мережі, які найчастіше порушують правила.З початку року письмових скарг від мешканців області щодо завищених цін не надходило. Люди частіше зверталися телефоном і отримували роз'яснення.Подати звернення до Головного управління мешканці можуть у декілька способів:заповнити звернення онлайн;написати електронного листа на [email protected] або у паперовому вигляді на поштову адресу: 43 027, вул. Поліська Січ, 10, м. Луцьк;зателефонувати +38 0332 28 06 91.

