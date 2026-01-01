Завищували ціни на ліки: на Волині оштрафували аптеки

З початку 2026 року фахівці Держпродспоживслужби на Волині провели 14 перевірок аптек через контроль за цінами на ліки. Ще дві перевірки тривають.

У Луцьку інспектори відвідали 12 аптек, повідомили misto.media у відомстві у відповіді на запит.

Понад 90% аптечних мереж Луцької громади перевірили упродовж 2025 та 2026 років, зазначили у повідомленні.

Також по одній перевірці провели у с. Липини та Боголюби.

Під час аудиту у восьми випадках зафіксували порушення, зокрема аптеки завищували граничні націнки на лікарські засоби.

Найпоширеніше порушення — отримання необґрунтованого прибутку через завищені ціни.

За результатами перевірок на Волині застосували фінансові санкції на понад 25 тис. грн (з них 24 тис. грн — штраф для аптек у Луцькій громаді). Окремо посадових осіб оштрафували ще на 15,3 тис. грн.

До слова, статистику про те, які саме ліки продавали з порушеннями, не ведуть. Також немає даних про аптеки чи мережі, які найчастіше порушують правила.

З початку року письмових скарг від мешканців області щодо завищених цін не надходило. Люди частіше зверталися телефоном і отримували роз’яснення.

Як повідомити про порушення цін

Подати звернення до Головного управління мешканці можуть у декілька способів:

заповнити звернення онлайн;

написати електронного листа на [email protected] або у паперовому вигляді на поштову адресу: 43 027, вул. Поліська Січ, 10, м. Луцьк;

зателефонувати +38 0332 28 06 91.

Вибір редактора
Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скорботний день: у Луцькій громаді віддали шану полеглому воїну Івану Матвіюку
Сьогодні, 17:18
Завищували ціни на ліки: на Волині оштрафували аптеки
Сьогодні, 16:31
У Луцьку на Шопена водій авто збив пішохідку
Сьогодні, 16:02
На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Півень
Сьогодні, 15:49
Кремль не підтримав заклик Зеленського до Великоднього перемир'я
Сьогодні, 15:17
Медіа
відео
1/8