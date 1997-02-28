На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Півень

На війні загинув воїн, 28.02.1997 року народження.Про це повідомили у Велимчанській громаді."26 березня 2026 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області обірвалося життя Воїна, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі, свободи та майбутнього кожного з нас.Микола був не лише відданим сином України, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком, надійною опорою для своєї родини. Його серце билося за Україну, за мир і спокій у домівках українців.Важко знайти слова, які могли б втамувати біль цієї втрати. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя.Висловлюємо щирі співчуття дружині, сину, падчеркамта, рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і молимося за упокій душі Миколи.Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату, а світла пам’ять про Воїна Миколу назавжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.