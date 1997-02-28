На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Півень
Сьогодні, 15:49
На війні загинув воїн Півень Микола Іванович, 28.02.1997 року народження.
Про це повідомили у Велимчанській громаді.
"26 березня 2026 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Донецької області обірвалося життя Воїна, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі, свободи та майбутнього кожного з нас.
Микола був не лише відданим сином України, а й люблячим чоловіком, турботливим батьком, надійною опорою для своєї родини. Його серце билося за Україну, за мир і спокій у домівках українців.
Важко знайти слова, які могли б втамувати біль цієї втрати. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя.
Висловлюємо щирі співчуття дружині Вікторії, сину Владиславу, падчеркам Мілані та Уляні, рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і молимося за упокій душі Миколи.
Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату, а світла пам’ять про Воїна Миколу назавжди житиме у наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Останні новини
180 тисяч доларів готівки, криптовалюта на 2,4 млн і автопарк: що задекларував заступник БЕБ на Волині Журавльов
Сьогодні, 16:19
У Луцьку на Шопена водій авто збив пішохідку
Сьогодні, 16:02
На Донеччині загинув воїн з Волині Микола Півень
Сьогодні, 15:49
Кремль не підтримав заклик Зеленського до Великоднього перемир'я
Сьогодні, 15:17
«Немає зв’язку з Медведчуками, але за них молюся»: як живе Зимненський монастир УПЦ (МП) на Волині
Сьогодні, 14:55