Кремль не підтримав заклик Зеленського до Великоднього перемир'я

Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що у Кремлі не підтримають пропозицію президента Володимира Зеленського припинити вогонь на час великодніх свят, мотивуючи це тим, що вона не є "чітко сформульованою".



Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, "російський "Интерфакс", пише



Пєсков почав трактувати слова Зеленського про великоднє перемир'я з точки зору Кремля, начебто Україна "відчайдушно" хоче "піти на перемир'я, хай навіть великоднє", бо російські загарбники просуваються вперед.



Водночас спікер правителя РФ заявив, що Кремль прагне від України ухвалення рішення про досягнення "миру". "Ми ще раз наголошуємо: Зеленський повинен взяти на себе відповідальність і ухвалити відповідне рішення, щоб ми вийшли на мир, а не на перемир'я", — сказав Пєсков.



Нагадаємо, що 30 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до припинення вогню під час великодніх свят та до енергетичного перемир'я.



"Ми готові до припинення вогню на великодні свята. На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів, окрім компромісів з нашою гідністю і суверенітетом".



Він наголосив, що Україна підтримує будь-які формати припинення вогню і загалом закінчення війни, "але коли ти не втрачаєш гідність і незалежність держави".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

