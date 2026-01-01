Міноборони заперечило початок реформи мобілізації з 1 квітня: її представлять пізніше





Про це в коментарі Євген Мойсюк.



«На посаді міністра оборони України Михайло Федоров одразу чітко окреслив план з найбільш нагальних питань, одне з яких - реформування ТЦК. Відтоді Міністерство оборони послідовно втілює ці зміни в життя. Реформа ТЦК - це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні ми маємо чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед. Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності», - наголосив Мойсюк.



За його словами, команда Міноборони вже напрацювала цілісний план трансформації системи. Він базується на основі Data-driven підходу, проаналізувавши тисячі фідбеків та сотні годин консультацій і зустрічей із військовими, експертами та профільними інституціями.



«Кожне рішення проходить «краш-тест» на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію», - запевнив заступник міністра та додав, що головна мета - зробити системну й ефективну перебудову процесів задля перемоги над ворогом.



Раніше деякі ЗМІ почали тиражувати інформацію про начебто нові правила мобілізації, які передбачають жорсткіший контроль без зміни системи.

Інформація про те, що з 1 квітня процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування, не відповідає дійсності. Міноборони напрацювало цілісний план трансформації системи мобілізації, про який буде повідомлено згодом.

