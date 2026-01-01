Театральний огляд: що подивитися у Волинському драмтеатрі 31 березня – 5 квітня





Цього тижня для поціновувачів театрального мистецтва підготували чимало цікавого. Навіть, якщо вистави відбуваються в укритті, це мотивує кожного глядача захопитися новими емоціями і надихнутися грою талановитих акторів. Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться впродовж цього тижня у театрі.



Прем’єра у Театрі в укритті!



У вівторок, 31 березня, о 18:00 – вистава-імпровізація «Червоний борщ» на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом». Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал - смачний!



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Інтелектуальна провокація, що змушує сміятися і водночас тривожитися.



У п’ятницю, 3 квітня, о 18:00 – абсурд якийсь «Ідеальний раб» за п’єсою Славомира Мрожека «Емігранти». Режисер-постановник – народний артист України Петро Панчук. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Це гострий діалог двох чоловіків, замкнених у тісному просторі, де зіштовхуються свобода і залежність, гідність і страх. У їхніх суперечках поступово оголюються глибокі внутрішні конфлікти, а звичні уявлення про владу і підкорення перевертаються. Це історія про вибір, який кожен робить щодня — навіть тоді, коли здається, що вибору немає.



Незручна правда, загорнута в абсурд і сміх.



У суботу, 4 квітня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Це історія про момент, який неможливо повторити, але так легко зіпсувати. Герої опиняються у дивній, майже нереальній ситуації, де страхи, комплекси і очікування змішуються в химерний коктейль. Легка і дотепна, на перший погляд, вистава відкриває глибші роздуми про близькість, невпевненість і справжність почуттів.



Добра вистава про силу, що народжується з відваги і щирого серця.



У неділю, 5 квітня, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка переносить у світ народних пригод, де юний герой вирушає визволяти братів і сестру з полону змія. На його шляху – випробування, вірні друзі та підступні вороги, які перевіряють сміливість і кмітливість. Яскрава, динамічна вистава нагадує: справжня сила – у доброті, дружбі та вірі у себе.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Легка авантюра з присмаком ризику і жіночої хитрості.



У неділю ввечері, 5 квітня, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Це дотепна історія про винахідливих героїнь, які майстерно плетуть інтриги й опиняються у вирі несподіваних пригод. У гонитві за бажаним кожен крок може обернутися новою пасткою, а правда — виявитися зовсім неочікуваною. Жвава, іронічна вистава про те, як легко загратися — і як складно вчасно зупинитися.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.У вівторок,на основі сучасних п’єс. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година (без антракту).Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал - смачний!Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,. Режисер-постановник – народний артист України. Театр в укритті. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Це гострий діалог двох чоловіків, замкнених у тісному просторі, де зіштовхуються свобода і залежність, гідність і страх. У їхніх суперечках поступово оголюються глибокі внутрішні конфлікти, а звичні уявлення про владу і підкорення перевертаються. Це історія про вибір, який кожен робить щодня — навіть тоді, коли здається, що вибору немає.У суботу,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).Це історія про момент, який неможливо повторити, але так легко зіпсувати. Герої опиняються у дивній, майже нереальній ситуації, де страхи, комплекси і очікування змішуються в химерний коктейль. Легка і дотепна, на перший погляд, вистава відкриває глибші роздуми про близькість, невпевненість і справжність почуттів.У неділю,. Основна сцена. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Постановка переносить у світ народних пригод, де юний герой вирушає визволяти братів і сестру з полону змія. На його шляху – випробування, вірні друзі та підступні вороги, які перевіряють сміливість і кмітливість. Яскрава, динамічна вистава нагадує: справжня сила – у доброті, дружбі та вірі у себе.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,, на основній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Це дотепна історія про винахідливих героїнь, які майстерно плетуть інтриги й опиняються у вирі несподіваних пригод. У гонитві за бажаним кожен крок може обернутися новою пасткою, а правда — виявитися зовсім неочікуваною. Жвава, іронічна вистава про те, як легко загратися — і як складно вчасно зупинитися.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію