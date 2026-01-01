На Волині судять депутата міськради, який привласнив 400 тисяч на ремонті будівлі
Сьогодні, 13:05
Заволодіння майже 400 тис. грн на ремонті будівлі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – на Волині судять депутата міської ради.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області направили до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї з міських рад області, директора приватного підприємства, за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
Встановлено, що підприємство виконувало у 2024-2025 роках капітальний ремонт однієї з будівель КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
Використовуючи будівельні матеріали нижчої якості та вносячи в акти виконаних робіт неправдиві відомості, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму майже 400 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області направили до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї з міських рад області, директора приватного підприємства, за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).
Встановлено, що підприємство виконувало у 2024-2025 роках капітальний ремонт однієї з будівель КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
Використовуючи будівельні матеріали нижчої якості та вносячи в акти виконаних робіт неправдиві відомості, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму майже 400 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині судять депутата міськради, який привласнив 400 тисяч на ремонті будівлі
Сьогодні, 13:05
