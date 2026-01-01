На Волині судять депутата міськради, який привласнив 400 тисяч на ремонті будівлі

Заволодіння майже 400 тис. грн на ремонті будівлі КП «Луцьке підприємство електротранспорту» – на Волині судять депутата міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області направили до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї з міських рад області, директора приватного підприємства, за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого у великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Встановлено, що підприємство виконувало у 2024-2025 роках капітальний ремонт однієї з будівель КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

Використовуючи будівельні матеріали нижчої якості та вносячи в акти виконаних робіт неправдиві відомості, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму майже 400 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, депутат, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
На Волині судять депутата міськради, який привласнив 400 тисяч на ремонті будівлі
Сьогодні, 13:05
Військові кола в Росії закликають Кремль до миру, - ISW
Сьогодні, 12:41
Волинянин разом із знайомою вбили чоловіка під час чаркування: як їх покарав суд
Сьогодні, 12:08
Трамп не бачить іншого способу зупинити путіна, окрім виведення ЗСУ з Донеччини
Сьогодні, 11:38
«Хочу почухати п'ятку, а її немає», - азовець з Волині про війну, травму і реабілітацію
Сьогодні, 11:06
Медіа
відео
1/8