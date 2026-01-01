Волинянин разом із знайомою вбили чоловіка під час чаркування: як їх покарав суд

Волинянин отримав 14 років позбавлення волі – за вбивство з особливою жорстокістю.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Погодившись із позицією прокурорів Волинської обласної прокуратури, Рівненський апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, яким 43-річному жителю Володимира призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі за вчинення за попередньою змовою групою осіб умисного вбивства з особливою жорстокістю (п.п.4,12 ч.2 ст.115 КК України).Нагадаємо, восени 2021 року в будинку у місті Володимир чоловік разом із раніше судимою за умисне вбивство жінкою заподіяли численні тілесні ушкодження 40-річному знайомому, з яким розпивали спиртне.Потерпілий помер на місці події від отриманих травм.Вироком суду у 2022 році жінці було призначено покарання у виді 14 років та 7 місяців позбавлення волі. Вирок набрав законної сили.Її спільник, щоб уникнути кримінальної відповідальності, виїхав до Республіки Польща, де був затриманий та екстрадований в Україну.Суд призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі, проте сторона захисту, вважаючи вирок занадто суворим, оскаржила його в апеляційному порядку.Апеляційний суд дослухався до доводів прокурорів і залишив рішення суду першої інстанції без змін, відтак обвинувачений 14 років відбуватиме покарання в місцях несвободи.