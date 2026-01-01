Військові кола в Росії закликають Кремль до миру, - ISW





Як передає



"Оперативна та стратегічна здатність України завдавати РФ зростаючих витрат викликає тривогу в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі", - йдеться у звіті.



Зазначається, що відомий російський ультранаціоналістичний військовий та політичний блогер заявив, що економічний потенціал Заходу «на порядки» більший за російський та стає очевидним у військовому сенсі, оскільки «підбурювані Заходом» до ударів по РФ ЗСУ все частіше залучають сотні безпілотників.



Блогер стверджував, що масштаби таких ударів лише зростатимуть, а РФ не може виробляти достатньо ракет-перехоплювачів, щоб конкурувати з західним економічним потенціалом, і тому «приречена на поразку» та змушена негайно «вирішити проблему припинення війни».



Він також вважає, що РФ має або погодитися на «ганебний мир», або рішуче перемогти Україну шляхом стратегічного наступу, але російське керівництво політично не готове до такого наступу, і тому вже працює над «ганебним миром».



В інформаційному просторі РФ також починають визнавати успіхи України на передовій та адаптацію безпілотників.



Російський ультранаціоналістичний блогер 26 березня поскаржився, що російські війська не зможуть змінити несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці, і що "досить успішні" українські контратаки порушили здатність військ РФ продовжувати наступ у 2026 році.



Він зазначив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації, а також високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів та розкритикував російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських безпілотників.

Успішні удари ЗСУ по російських тилах посилили у військових колах РФ розмови щодо необхідності швидкого завершення бойових дій проти України.Як передає Укрінформ , про це повідомляє ISW."Оперативна та стратегічна здатність України завдавати РФ зростаючих витрат викликає тривогу в російському ультранаціоналістичному інформаційному просторі", - йдеться у звіті.Зазначається, що відомий російський ультранаціоналістичний військовий та політичний блогер заявив, що економічний потенціал Заходу «на порядки» більший за російський та стає очевидним у військовому сенсі, оскільки «підбурювані Заходом» до ударів по РФ ЗСУ все частіше залучають сотні безпілотників.Блогер стверджував, що масштаби таких ударів лише зростатимуть, а РФ не може виробляти достатньо ракет-перехоплювачів, щоб конкурувати з західним економічним потенціалом, і тому «приречена на поразку» та змушена негайно «вирішити проблему припинення війни».Він також вважає, що РФ має або погодитися на «ганебний мир», або рішуче перемогти Україну шляхом стратегічного наступу, але російське керівництво політично не готове до такого наступу, і тому вже працює над «ганебним миром».В інформаційному просторі РФ також починають визнавати успіхи України на передовій та адаптацію безпілотників.Російський ультранаціоналістичний блогер 26 березня поскаржився, що російські війська не зможуть змінити несприятливу ситуацію на полі бою в найближчі місяці, і що "досить успішні" українські контратаки порушили здатність військ РФ продовжувати наступ у 2026 році.Він зазначив, що українські війська "перевершують" росіян у здатності до технологічної адаптації, а також високо оцінив якість українських безпілотників-перехоплювачів та розкритикував російське військове керівництво за повільну реакцію на адаптацію українських безпілотників.

