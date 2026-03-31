Трамп не бачить іншого способу зупинити путіна, окрім виведення ЗСУ з Донеччини

Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп та його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.



Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Axios, пише



За словами президента, останні перемовини української делегації зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – у Маямі не принесли жодних результатів.



Глава держави заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією.



"Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", - йдеться в повідомленні.



Крім того, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Зеленський повідомив, що Росія повністю підтримує Іран. Москва передає Тегерану супутникові знімки військових баз США та ділиться оперативним досвідом використання безпілотників.



21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.



Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.



Попри те, що тристоронні переговори перебувають на паузі після початку війни США проти Ірану, Зеленський не вважає, що вони зайшли в глухий кут.

Президентзаявив, що президент СШАта його команда задля припинення війни може тиснути на Україну щодо територіальних поступок та вимагати виведення українських військ із власних територій.Про це Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Axios, пише Українська правда За словами президента, останні перемовини української делегації зі спецпосланцями Трампа –та– у Маямі не принесли жодних результатів.Глава держави заявив, що після завершення конфлікту з Іраном американська адміністрація відновить тиск на Україну, аби примусити до територіальних поступок заради завершення війни з Росією."Я впевнений, що президент Трамп і його команда хочуть покласти край війні. Моє занепокоєння полягає в тому, що вони бачать лише один спосіб зробити це. Вони не бачать іншого способу зупинити Путіна, окрім виведення українських військ з нашої території. Але чому ми повинні за це платити? Ми не агресори. Мене турбує те, що ніхто насправді не оцінює небезпеку такого рішення для нашої безпеки", - йдеться в повідомленні.Крім того, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, Зеленський повідомив, що Росія повністю підтримує Іран. Москва передає Тегерану супутникові знімки військових баз США та ділиться оперативним досвідом використання безпілотників.21 березня українська переговорна команда перебувала в Маямі, де провела перемовини з представниками президента США щодо завершення війни.Речник Міністерства закордонних справзаявив 25 березня, що Росія блокує мирний процес, але попри це нещодавні переговори між українською та американською делегацією у США були змістовими.Попри те, що тристоронні переговори перебувають на паузі після початку війни США проти Ірану, Зеленський не вважає, що вони зайшли в глухий кут.

