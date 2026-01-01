«Хочу почухати п'ятку, а її немає», - азовець з Волині про війну, травму і реабілітацію

Олексій на позивний "Dark", боєць 12-ої бригади спеціального призначення "АЗОВ" Національної гвардії України, зараз реабілітовується після поранення.



Про строкову службу в армії, ухвалене рішення підписати контракт і залишитися у війську, перевід у зону бойових дій та захист держави на сході країни військовослужбовець розповів



— Як розпочався шлях військового, Олексію?



— У військо я попав в 2017 році по мобілізації: пішов на строкову службу. Через певний час підписав контракт, поїхав у Золочів навчатися на командира відділення для отримання сержантського звання. І далі служба закрутилася по цей час. На той момент мені було 20 років.



— В цивільному житті ким були?



— Працював на будівництві, але прийшла повістка і я ухвалив рішення звільнятися з роботи та йти в армію. На схід країни я попав під кінець 2021 року. До того часу проходив службу у патрульній роті із забезпечення громадського порядку.



— Це, фактично, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, так?



— В нас ротація відбулася 4 лютого 2022 року. Ми виїхали із зони ООС, а 24-го вже почалася повномасштабна.



— Хочу повернутися до армії. Строкова служба, так? Якою ви її уявляли? І якою вона була?



— Уявлялося все серйозно, і фізична підготовка. Очікування були одні, реальність — зовсім інша. Служба, внутрішні наряди — все як треба, все так, як є в чинній армії. Трошки відрізняється від того, що ти очікуєш і що ти бачиш.



— Чого навчила армія?



— Самоконтролю. Став більш агресивним: до самого себе, до суспільства, бо під час служби приходилося мати справу з різним контингентом. Це було контрольоване мною відчуття.



— Коли ухвалили рішення, що підписуєте контракт? Це швидке було рішення, чи обдумане?



— Це було під час проходження строкової служби. За пів року до закінчення строкової служби дозволялося підписання контракту. Це було обдумане рішення, яке ґрунтувалося на тому, щоб щось змінити, покращити.



— Кінець 2021 року. Чи розуміли тоді, що в світі відбувається і що в країні відбувається?



— Чутки були, але конкретної інформації — ні. Під час перебування в ООС при спілкуванні з певними особами були підозри що це відбудеться, але не очікувалось, що настільки рано. Можна сказати, що я вже був до цього готовий.



— Коли втрапили на схід країни — це було вперше? Що побачили? Що здивувало, можливо? Що не так, як на Волині?



— Це було вперше. Великі поля. Ну і ті терикони, само собою. Люди буквально ті ж самі.



— 2022 рік. Лютий де вас застав?



— В Луцьку, я проходив службу в місцевій частині Нацгвардії. Це було контрольне оповіщення від чергового у вночі про повну бойову готовність. На той момент вже речі були зібрані і просто чекали дзвінка, коли це все станеться.



— Вибір саме роду військ. Чи цей вибір був, коли ви підписували контракт, чи ви самі уже точно знали, куди йдете?



— Спочатку це була патрульна рота для забезпечення охорони громадського порядку. На момент 2022-го року це була та сама моя рота. Коли відбулась повномасштабна війна, я великий проміжок часу намагався перевестися в бойовий підрозділ для участі в бойових діях.



— Що було тоді в Луцьку в лютому 2022 року? Можете пригадати? От буквально рандомний якийсь день?



— Хаос, нерозуміння що відбувається.



— Що ви відчували?



— Переживав за своїх рідних, сім'ю…



— Коли обрали шлях військового, як зреагували найрідніші?



— Були трошки здивовані, тому що вони розраховували, що я продовжу роботу у будівельній справі, але я вибрав армію.



— Не переконували?



— Хотіли, але не вийшло.



— Коли ви втрапили в бойовий підрозділ?



— В 2023 році, тому що в 2022-му всі переводи закрили і перевестися було дуже тяжко. Попадаю я в штурмову роту. Ми проходили з ними злагодження. І через певний проміжок часу вже виїхали в зону бойових дій.



— Розкажіть про злагодження. Як це відбувається?



— Формується, наприклад, взвод і певний проміжок часу цей взвод займається, живе разом, пізнає один одного. Пізнає, хто є, хто ким є, хто як працює, які є недоліки, які є переваги, і як це все можна використовувати далі в бойових діях.



— Що найскладніше? Фізичні якісь навантаження чи навпаки — момент співіснування?



— Я би сказав, саме найтяжче — це морально-психологічний бар'єр подолати. Як би це не було дивно, але чим стійкіша в тебе психіка та моральний стан, тим тобі легше буде адаптуватися при бойових діях.



— Чи пам'ятаєте свій перший бойовий вихід?



— Звісно, пам'ятаю. Наш перший бойовий вихід був на Ягідне Бахмутського району. Тоді ми з першого разу ще ніяк не могли виїхати, бо техніка була зайнята. Ну і плюс в нас тоді був хороший маршкидок, тому що до позиції, куди нам треба було дійти, техніка не доїжджала на той момент. Прийшли на позиції, замінили хлопців. В нас задача була штурмувати передові позиції ворога.



— Що з того першого разу ви запам'ятали так, що просто закриєте очі й бачите?



— Контролювати свої емоції, швидко ухвалювати рішення. Бо від цього залежить твоє життя. Слідкувати за всім, що відбувається кругом тебе і не забувати про особистий захист. Під час нового штурму дуже близько прилетіла міна і в мене перестали працювати навушники від ударної хвилі. Під той момент, коли я їх зняв для того, щоб відчувати все, що навколо мене, прилітає ще одна. Тоді я отримав першу свою контузію. Звук пропадає, в вухах пищить, але це не привід для паніки, а просто треба зібратися і продовжувати задачу, бо від цього залежить твоє життя та твоїх побратимів.



— Що найцінніше винесли з того першого бою? Крім того, що треба згрупуватися, взяти себе в руки.



— Характер дуже сильно впливає — чи ти готовий йти до кінця чи ні. Бо якщо ти не готовий йти до кінця, ти, крім того, що підставляєш сам себе, так само підставляєш побратимів, з якими ти виконуєш дану задачу.



— Ваш позивний звідки взявся?



— Постійно любив працювати вночі. Для мене нічна робота була найпрекрасніша. Мені дали цей позивний — Dark.



— Перша задача, перша контузія. Як відходили від цього всього? Чи відпочинок і далі в бій, чи був якийсь час прийти в себе?



— Під час першого бою я отримав і перші поранення осколкові — в спину залетіло. Тому після першого ж бою відправився на лікування.



— Не пожаліли ні разу, що ви у війську, що ви в армії, що ви захищаєте країну?



— Не жалів ні разу. Пройшов лікування, повернувся в той же самий підрозділ. По рекомендаціях командира роти та командира взводу був рекомендований в роту розвідки, яка дуже сильно відрізняється від роботи піхоти та інших підрозділів. Задача — знати все і вміти все. Знати куди рухається ворог, як він рухається, яке озброєння використовується на твоїй ділянці, вміти визначати напрямок та час, звідки прилітає в твій сектор. Потрібно знати азимут, напрямок, пробувати враховувати час по дистанції від моменту виходу до моменту приходу снаряда.



— Навчання проходили відповідне?



— Так, навчання було. Це спеціальні курси, які проходять всі розвідники.



— Про ваші задачі: скільки може, наприклад, зайняти підготовка якогось завдання? Я про час, про ресурс.



— В залежності від складності задачі. Може тривати підготовка і декілька годин, якщо це нештатна ситуація. А може тривати підготовка до декількох днів.



— Поранення три було, наскільки я розумію. Де друге отримали?



— Друге поранення отримав вже в іншому підрозділі. Це було під час виходу на перезмінку з позиції. Рухалися дуже швидко по нетиповій ділянці, де було встелене каміння. Під час того, коли ми перебігали, відкрили територію, наступив на вибуховий пристрій, що саме — невідомо. Просто під час бігу відбувся вибух. Спочатку незрозуміло, що відбувається, згодом — біль в нозі. Коли добралися до безпечної ділянки, виявилось, що в мене підошва взуття розірвана і на стопі повиступала кров. Всі три поранення — все було в ліву ногу.



Перевід в інший підрозділ в тилову частину був у зв'язку із народженням сина. Він був погоджений — я перевівся в тил. Певний час був з дружиною, поки народився син. Побув із сином. І через трошки було прийняте знову спільне рішення про повернення на схід.



— Ви одружилися уже в час повномасштабної?



— Так, з дружиною зустрічалися ще до повномасштабного вторгнення. Рішення про одруження вже було прийняте під час повернення на схід, там, де я постійно був, тільки трішки інші напрямки.



— А третє поранення?



— Це було торік в листопаді. В нас була задача підірвати дрон, який в нас упав неподалік від стежки, де проходили наші хлопці. На задачу йшли двох з побратимом. Я перший, він — на відтяжці трошки зі мною. Коли знайшов даний дрон, точніше почув його, сказав побратиму, щоб так само тримався трошки на дистанції.



Під час підходу до дрону, так само ж все обдивлялися, дивився під ногами, але, на жаль, не все побачив. Ворог маскує свої "подарунки" дуже добре. Коли вже побачив сам дрон, я проглянув так само, куди мені ставати, і тільки робити крок — відбувається підрив. Падаю на спину. Через больовий шок трошки закричав, секундна паніка була, бо не зрозумів, що відбувається. Зразу себе взяв в руки. По відчуттях зрозумів, що в мене вже стопи немає. Надав собі першу медичну — це турнікет. Почав на четвереньках відповзати в більш-менш безпечну зону до побратима, де він потім так само доконтролював турнікет, дотягнув.



— Як швидко вам надали професійну медичну допомогу?



— Від моменту підриву та передачі інформації про подію і до моменту попадання на стабілізаційний пункт було менше 2 годин у зв'язку із тим, що була нельотна погода, був туман. Менша активність FPV-дронів — і це допомогло в короткий термін часу потрапити на стабтпункт. Це реально короткий термін часу. На фронті це мало. Стопу вберегти не вдалося — її повністю розірвало, але плюс в тому, що менший час приходилося терпіти цей біль. Біль був сильний.



— Що ще пам'ятаєте з того моменту? Про що думали, крім болю?



— Пошвидше вернутися в бліндаж та прилягти. Не дуже сильно хотілося шкутильгати. Після стабпункту потрапив в Краматорськ в поліклініку. Там подрімав, положили в швидку і поїхали.



— Як сказали рідним про своє поранення?



— Дружині сказав, що в мене для тебе є дві новини. Я їду зі сходу, але є нюанс — трішки не цілий. І вона така пише: "Нога?" Кажу: "Так". "Ліва?" "Так". "Ну, я ж тобі казала не ходити наліво". В мене постійно вона страждала. Мама, тато — вони так само переживали, хвилювалися. Сказав, що живий, при пам'яті, все добре і скоро побачимося.



— Сім'ю створили уже у час війни? Як це?



— Відносини — це дуже тяжко, особливо на відстані, тому що буквально весь час дружина вдома, а ти — на сході. У вас більшість спілкування — це переписка, відеодзвінок. А тих нещасних 30 днів у рік, коли ти можеш бути біля коханої людини — дуже мало. Але зберегти і втримати все одно ж реально. Реально, але багато в кого це не вдається, на жаль.



— У вас син народився. Які це відчуття в час війни?



— Неймовірні. Це ще один стимул для того, щоб жити далі.



— Ви досить міцний, зі стрижнем. Але людина ж не завжди залізна. Чи були моменти, коли не хотілося ні про що не думати, і про це в тому ж числі?



— Ні, такого не було, бо це зрада самому собі. Хоч і кінцівка втрачена, я себе інвалідом не вважаю. Все життя попереду, молода дружина та малий син. Мені є для кого жити! З Краматорська я був направлений відразу в SuperHumans. Дорога з сходу України на захід зайняла менше 12 годин швидкою допомогою. Одна із головних трас вже була неробоча, то їхали іншими дорогами, не сильно хорошими. В один із моментів машина попадає в яму нормально. В мене нога підлітає, вдаряється об ліжко і трошки відкриваються свіжі шви і починає кров виходити. А в Superhumans провів орієнтовно 20 днів.



— З вами крім медиків і лікарів працювали реабілітологи. Як це відбувається? Що вам показали, як вас націлили, як ви маєте далі жити. Що було цінним?



— Там була реампутація — додаткове хірургічне втручання, обрізання частини ноги. За цей час, поки свіжі шви, займалися фізичним відновленням, різними вправами для спини, для ніг. Був направлений на протезну реабілітацію в Моршин. Там нагляд хірурга — це перев'язки, бо із заживанням були проблеми, появився поверхневий некроз. Постійні фізичні вправи, робота з ерготерапевтами, з куксою. Після до протезної реабілітації в Моршині було повернення в SuperHumans для протезування. Це тривалий процес. Для початку тобі роблять тимчасовий протез, який можна по місцю підігнати, щоб тобі було комфортно, плюс — відновити ходьбу.



— Наскільки складно фізично вам було?



— Перший час було складнувато пересувався на милицях. Інколи хочеться стати на ногу, якої в тебе немає, на жаль. Але, в загальному, проблем не виникало.



— Ви її відчуваєте, ногу?



— Так. Фантомно. Хочеться почухати п'ятку, а її немає.



— Часто таке буває?



— Декілька разів на день точно є. В побуті.



— Чи є якісь нюанси, які поки що ви не опанували і розумієте, що вам буде складно? Але чи є щось таке, на що ви просто не звертаєте увагу і ходите собі на двох.



— Ну, в побуті буквально ні. Єдине, що на механіці вже не поїздиш, вже не та чутливість. А в загальному дискомфорту сильного не відчуваю. Воджу авто на автоматі.



— Перше відчуття, коли ви стали на протез. Як це?



— Дуже незвично. Тому що можна сказати, що в тебе немає опори, але ти опираєшся.



— Пішли одразу?



— Так! Фізіотерапевти "давали по шапці", тому що дуже швидко почав забирати милиці і рухатися без них. Мені хотілося швидше повернутися до нормальної ходьби.



— До речі, роль фізичного терапевта в цьому процесі. Якою має бути ця людина, щоб людина з ампутацією, з травмою почула, послухала, виконала все, що просять і що вимагають?



— Це не просто так, що от я фізіотерапевт, я тобі сказав такі-то вправи — роби собі. Ні, людина займається конкретно з тобою, співпрацює з тобою, слідкує, поправляє. Якщо є якісь зауваження, то вони обговорюються. Фактично, це партнер в цьому процесі.



— В якому ви зараз статусі?



— Зараз проходив ВЛК, можна сказати, що вже його закінчив. Чекаю рішення. Більше за все буде продовження реабілітації за рахунок того, що є ще деякі проблеми із ногою.



— Ви прокидаєтеся і одягаєте протез. Скільки це займає часу?



— Небагато часу: розмотати нову від бинта, одягти лайнер, додаткову шкарпетку і насадити протез. Максимум хвилина-дві.



— Як розказуєте сину про свій протез?



— Він з ним грається. Капібару постійно краде в мене. За рахунок того, що ще малий не до кінця це все усвідомлює, то йому цікаво.



— Чого капібара?



— Мила звірюшка. Подарунок дружини.



— Чи є на вулиці, в громадських місцях такі нюанси, що вас реально розглядають. Як ви на це реагуєте?



— Буває, що проходжу, люди звертають, дивляться, що з протезом там, капібара вчіплена, але я до цього ставлюся нейтрально. Хочуть — дивляться, хочуть — ні. Це їхні рішення та вибір.



— Хочу повернутися до теми війни. Ви займалися дронами.



— Це вже геть аж перед пораненням останнім. Бойові дії розвиваються дуже інтенсивно, змінюється підхід. Більшість розвідки відбувається за допомогою дронів і вдень, і вночі за рахунок тепловізійних камер. Два крайніх поранення були під час роботи з дронами.



— Що найцікавіше в роботі з дронами для вас особисто? От таке, що просто захоплює і забуваєте, що війна...



— Як би це не звучало дивно, відчути себе пілотом.



— Політати?



— Так, тому що ти в повітрі, розглядаєшся з висоти пташиного польоту.



— Дрони втрачали?



— На жаль, не без цього.



— Військо, військо, військо. Як дивитесь на цей світ цивільний? На Волині дуже навіть спокійний. Вас це злить, дратує?



— Інколи буває.



— В цивільному житті себе бачите?



— Ще поки в війську.



— Не планували нічого?



— Ще ні. Більше за все на бойові позиції мене вже не пустять, а враховуючи те, що в мене є ще освіта інструкторська, то може бути, що буду продовжувати службу в корпусі інструкторів.



— Як рідні реагують на це ваше рішення? Ви ж тільки-тільки з лікарень.



— По-різному.



— А ви як на це "по-різному" їхнє реагуєте?



— Теж є нюанси, коли тобі хочеться вже закінчити з цією справою і піти в цивільне життя, а з іншої сторони тобі хочеться вернутись для того, щоб ще щось зробити.



— Чого там, в зоні бойових дій, найбільше хотілося, так, що от закриєте очі і бачите...



— Щоб наступила тиша.



— А тут як ви реагуєте на тишу? В тилу?



— Тригерять постійні польоти пташок. Просто звуки. Є неприємний досвід з роботою з ними і трошки є старі тригери. Заходили ворожі "пташки" на удари прям над тобою буквально, що їх було дуже добре чути. Потім після них лягали КАБи і все інше. Ти чуєш звук, і в тебе в голові одразу з'являється флешбек — зараз може щось прилетіти.



— Війна — це втрати. Ви втрачали і побратимів, і друзів. Як цим впоратися?



— Приходиться внутрішньо притуплювати свої емоції.



— Як воно "виходить"?



— Починає накопичуватися агресія, що можна було щось змінити, а воно відбулося так, що можна було поступити так. Ти починаєш себе винити в цьому, як то кажуть, "синдром вцілілого" — одні загинули, а ти лишився живий.



— Де це вивільнити?



— Найкраще виїхати на полігон і дати волі емоціям. Для мене найкраще вивільнити емоції — взяти зброю та відстрілятися.



— Ви без форми. Чого так?



— Поза службою використовую цивільний одяг.



— Принципово?



— Може сказати так. Особисті переконання.



— Війна, біль, сльози, страх і побут — все-все на купу. Що веселого було? Я вірю, все ж таки, що є моменти, коли люди розслабляються, коли вони мають на це можливість.



— Коли ти успішно виїжджаєш з позиції, можеш нормально помитися, а по дорозі заїхати взяти смачний бургер.



— А коли от вже повернулися сюди в цивільне життя, що перше зробили? Що от таке, що просто там ви собі не могли дозволити?



— Частіше бачитись з сім'єю.



— Перемогу бачите?



— Надіємося. Надіємося, що так і буде.



— Яка вона в ваших очах? Що має статися коли ви скажете, що так, я воював, боровся недаремно і оце — перемога.



— Чесно, не знаю, як на це відповісти...



— Коли підросте ваш син і, ймовірно, вирішить піти у військо, як зреагуєте?



— Це буде його свідомий вибір. Забажає йти служити, я зупиняти не буду, буду підтримувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинна позивний "Dark", боєць 12-ої бригади спеціального призначення "АЗОВ" Національної гвардії України, зараз реабілітовується після поранення.Про строкову службу в армії, ухвалене рішення підписати контракт і залишитися у війську, перевід у зону бойових дій та захист держави на сході країни військовослужбовець розповів Суспільному — У військо я попав в 2017 році по мобілізації: пішов на строкову службу. Через певний час підписав контракт, поїхав у Золочів навчатися на командира відділення для отримання сержантського звання. І далі служба закрутилася по цей час. На той момент мені було 20 років.— Працював на будівництві, але прийшла повістка і я ухвалив рішення звільнятися з роботи та йти в армію. На схід країни я попав під кінець 2021 року. До того часу проходив службу у патрульній роті із забезпечення громадського порядку.— В нас ротація відбулася 4 лютого 2022 року. Ми виїхали із зони ООС, а 24-го вже почалася повномасштабна.— Уявлялося все серйозно, і фізична підготовка. Очікування були одні, реальність — зовсім інша. Служба, внутрішні наряди — все як треба, все так, як є в чинній армії. Трошки відрізняється від того, що ти очікуєш і що ти бачиш.— Самоконтролю. Став більш агресивним: до самого себе, до суспільства, бо під час служби приходилося мати справу з різним контингентом. Це було контрольоване мною відчуття.— Це було під час проходження строкової служби. За пів року до закінчення строкової служби дозволялося підписання контракту. Це було обдумане рішення, яке ґрунтувалося на тому, щоб щось змінити, покращити.— Чутки були, але конкретної інформації — ні. Під час перебування в ООС при спілкуванні з певними особами були підозри що це відбудеться, але не очікувалось, що настільки рано. Можна сказати, що я вже був до цього готовий.— Це було вперше. Великі поля. Ну і ті терикони, само собою. Люди буквально ті ж самі.— В Луцьку, я проходив службу в місцевій частині Нацгвардії. Це було контрольне оповіщення від чергового у вночі про повну бойову готовність. На той момент вже речі були зібрані і просто чекали дзвінка, коли це все станеться.— Спочатку це була патрульна рота для забезпечення охорони громадського порядку. На момент 2022-го року це була та сама моя рота. Коли відбулась повномасштабна війна, я великий проміжок часу намагався перевестися в бойовий підрозділ для участі в бойових діях.— Хаос, нерозуміння що відбувається.— Переживав за своїх рідних, сім'ю…— Були трошки здивовані, тому що вони розраховували, що я продовжу роботу у будівельній справі, але я вибрав армію.— Хотіли, але не вийшло.— В 2023 році, тому що в 2022-му всі переводи закрили і перевестися було дуже тяжко. Попадаю я в штурмову роту. Ми проходили з ними злагодження. І через певний проміжок часу вже виїхали в зону бойових дій.— Формується, наприклад, взвод і певний проміжок часу цей взвод займається, живе разом, пізнає один одного. Пізнає, хто є, хто ким є, хто як працює, які є недоліки, які є переваги, і як це все можна використовувати далі в бойових діях.— Я би сказав, саме найтяжче — це морально-психологічний бар'єр подолати. Як би це не було дивно, але чим стійкіша в тебе психіка та моральний стан, тим тобі легше буде адаптуватися при бойових діях.— Звісно, пам'ятаю. Наш перший бойовий вихід був на Ягідне Бахмутського району. Тоді ми з першого разу ще ніяк не могли виїхати, бо техніка була зайнята. Ну і плюс в нас тоді був хороший маршкидок, тому що до позиції, куди нам треба було дійти, техніка не доїжджала на той момент. Прийшли на позиції, замінили хлопців. В нас задача була штурмувати передові позиції ворога.— Контролювати свої емоції, швидко ухвалювати рішення. Бо від цього залежить твоє життя. Слідкувати за всім, що відбувається кругом тебе і не забувати про особистий захист. Під час нового штурму дуже близько прилетіла міна і в мене перестали працювати навушники від ударної хвилі. Під той момент, коли я їх зняв для того, щоб відчувати все, що навколо мене, прилітає ще одна. Тоді я отримав першу свою контузію. Звук пропадає, в вухах пищить, але це не привід для паніки, а просто треба зібратися і продовжувати задачу, бо від цього залежить твоє життя та твоїх побратимів.— Характер дуже сильно впливає — чи ти готовий йти до кінця чи ні. Бо якщо ти не готовий йти до кінця, ти, крім того, що підставляєш сам себе, так само підставляєш побратимів, з якими ти виконуєш дану задачу.— Постійно любив працювати вночі. Для мене нічна робота була найпрекрасніша. Мені дали цей позивний — Dark.— Під час першого бою я отримав і перші поранення осколкові — в спину залетіло. Тому після першого ж бою відправився на лікування.— Не жалів ні разу. Пройшов лікування, повернувся в той же самий підрозділ. По рекомендаціях командира роти та командира взводу був рекомендований в роту розвідки, яка дуже сильно відрізняється від роботи піхоти та інших підрозділів. Задача — знати все і вміти все. Знати куди рухається ворог, як він рухається, яке озброєння використовується на твоїй ділянці, вміти визначати напрямок та час, звідки прилітає в твій сектор. Потрібно знати азимут, напрямок, пробувати враховувати час по дистанції від моменту виходу до моменту приходу снаряда.— Так, навчання було. Це спеціальні курси, які проходять всі розвідники.— В залежності від складності задачі. Може тривати підготовка і декілька годин, якщо це нештатна ситуація. А може тривати підготовка до декількох днів.— Друге поранення отримав вже в іншому підрозділі. Це було під час виходу на перезмінку з позиції. Рухалися дуже швидко по нетиповій ділянці, де було встелене каміння. Під час того, коли ми перебігали, відкрили територію, наступив на вибуховий пристрій, що саме — невідомо. Просто під час бігу відбувся вибух. Спочатку незрозуміло, що відбувається, згодом — біль в нозі. Коли добралися до безпечної ділянки, виявилось, що в мене підошва взуття розірвана і на стопі повиступала кров. Всі три поранення — все було в ліву ногу.Перевід в інший підрозділ в тилову частину був у зв'язку із народженням сина. Він був погоджений — я перевівся в тил. Певний час був з дружиною, поки народився син. Побув із сином. І через трошки було прийняте знову спільне рішення про повернення на схід.— Так, з дружиною зустрічалися ще до повномасштабного вторгнення. Рішення про одруження вже було прийняте під час повернення на схід, там, де я постійно був, тільки трішки інші напрямки.— Це було торік в листопаді. В нас була задача підірвати дрон, який в нас упав неподалік від стежки, де проходили наші хлопці. На задачу йшли двох з побратимом. Я перший, він — на відтяжці трошки зі мною. Коли знайшов даний дрон, точніше почув його, сказав побратиму, щоб так само тримався трошки на дистанції.Під час підходу до дрону, так само ж все обдивлялися, дивився під ногами, але, на жаль, не все побачив. Ворог маскує свої "подарунки" дуже добре. Коли вже побачив сам дрон, я проглянув так само, куди мені ставати, і тільки робити крок — відбувається підрив. Падаю на спину. Через больовий шок трошки закричав, секундна паніка була, бо не зрозумів, що відбувається. Зразу себе взяв в руки. По відчуттях зрозумів, що в мене вже стопи немає. Надав собі першу медичну — це турнікет. Почав на четвереньках відповзати в більш-менш безпечну зону до побратима, де він потім так само доконтролював турнікет, дотягнув.— Від моменту підриву та передачі інформації про подію і до моменту попадання на стабілізаційний пункт було менше 2 годин у зв'язку із тим, що була нельотна погода, був туман. Менша активність FPV-дронів — і це допомогло в короткий термін часу потрапити на стабтпункт. Це реально короткий термін часу. На фронті це мало. Стопу вберегти не вдалося — її повністю розірвало, але плюс в тому, що менший час приходилося терпіти цей біль. Біль був сильний.— Пошвидше вернутися в бліндаж та прилягти. Не дуже сильно хотілося шкутильгати. Після стабпункту потрапив в Краматорськ в поліклініку. Там подрімав, положили в швидку і поїхали.— Дружині сказав, що в мене для тебе є дві новини. Я їду зі сходу, але є нюанс — трішки не цілий. І вона така пише: "Нога?" Кажу: "Так". "Ліва?" "Так". "Ну, я ж тобі казала не ходити наліво". В мене постійно вона страждала. Мама, тато — вони так само переживали, хвилювалися. Сказав, що живий, при пам'яті, все добре і скоро побачимося.— Відносини — це дуже тяжко, особливо на відстані, тому що буквально весь час дружина вдома, а ти — на сході. У вас більшість спілкування — це переписка, відеодзвінок. А тих нещасних 30 днів у рік, коли ти можеш бути біля коханої людини — дуже мало. Але зберегти і втримати все одно ж реально. Реально, але багато в кого це не вдається, на жаль.— Неймовірні. Це ще один стимул для того, щоб жити далі.— Ні, такого не було, бо це зрада самому собі. Хоч і кінцівка втрачена, я себе інвалідом не вважаю. Все життя попереду, молода дружина та малий син. Мені є для кого жити! З Краматорська я був направлений відразу в SuperHumans. Дорога з сходу України на захід зайняла менше 12 годин швидкою допомогою. Одна із головних трас вже була неробоча, то їхали іншими дорогами, не сильно хорошими. В один із моментів машина попадає в яму нормально. В мене нога підлітає, вдаряється об ліжко і трошки відкриваються свіжі шви і починає кров виходити. А в Superhumans провів орієнтовно 20 днів.— Там була реампутація — додаткове хірургічне втручання, обрізання частини ноги. За цей час, поки свіжі шви, займалися фізичним відновленням, різними вправами для спини, для ніг. Був направлений на протезну реабілітацію в Моршин. Там нагляд хірурга — це перев'язки, бо із заживанням були проблеми, появився поверхневий некроз. Постійні фізичні вправи, робота з ерготерапевтами, з куксою. Після до протезної реабілітації в Моршині було повернення в SuperHumans для протезування. Це тривалий процес. Для початку тобі роблять тимчасовий протез, який можна по місцю підігнати, щоб тобі було комфортно, плюс — відновити ходьбу.— Перший час було складнувато пересувався на милицях. Інколи хочеться стати на ногу, якої в тебе немає, на жаль. Але, в загальному, проблем не виникало.— Так. Фантомно. Хочеться почухати п'ятку, а її немає.— Декілька разів на день точно є. В побуті.— Ну, в побуті буквально ні. Єдине, що на механіці вже не поїздиш, вже не та чутливість. А в загальному дискомфорту сильного не відчуваю. Воджу авто на автоматі.— Дуже незвично. Тому що можна сказати, що в тебе немає опори, але ти опираєшся.— Так! Фізіотерапевти "давали по шапці", тому що дуже швидко почав забирати милиці і рухатися без них. Мені хотілося швидше повернутися до нормальної ходьби.— Це не просто так, що от я фізіотерапевт, я тобі сказав такі-то вправи — роби собі. Ні, людина займається конкретно з тобою, співпрацює з тобою, слідкує, поправляє. Якщо є якісь зауваження, то вони обговорюються. Фактично, це партнер в цьому процесі.— Зараз проходив ВЛК, можна сказати, що вже його закінчив. Чекаю рішення. Більше за все буде продовження реабілітації за рахунок того, що є ще деякі проблеми із ногою.— Небагато часу: розмотати нову від бинта, одягти лайнер, додаткову шкарпетку і насадити протез. Максимум хвилина-дві.— Він з ним грається. Капібару постійно краде в мене. За рахунок того, що ще малий не до кінця це все усвідомлює, то йому цікаво.— Мила звірюшка. Подарунок дружини.— Буває, що проходжу, люди звертають, дивляться, що з протезом там, капібара вчіплена, але я до цього ставлюся нейтрально. Хочуть — дивляться, хочуть — ні. Це їхні рішення та вибір.— Це вже геть аж перед пораненням останнім. Бойові дії розвиваються дуже інтенсивно, змінюється підхід. Більшість розвідки відбувається за допомогою дронів і вдень, і вночі за рахунок тепловізійних камер. Два крайніх поранення були під час роботи з дронами.— Як би це не звучало дивно, відчути себе пілотом.— Так, тому що ти в повітрі, розглядаєшся з висоти пташиного польоту.— На жаль, не без цього.— Інколи буває.— Ще поки в війську.— Ще ні. Більше за все на бойові позиції мене вже не пустять, а враховуючи те, що в мене є ще освіта інструкторська, то може бути, що буду продовжувати службу в корпусі інструкторів.— По-різному.— Теж є нюанси, коли тобі хочеться вже закінчити з цією справою і піти в цивільне життя, а з іншої сторони тобі хочеться вернутись для того, щоб ще щось зробити.— Щоб наступила тиша.— Тригерять постійні польоти пташок. Просто звуки. Є неприємний досвід з роботою з ними і трошки є старі тригери. Заходили ворожі "пташки" на удари прям над тобою буквально, що їх було дуже добре чути. Потім після них лягали КАБи і все інше. Ти чуєш звук, і в тебе в голові одразу з'являється флешбек — зараз може щось прилетіти.— Приходиться внутрішньо притуплювати свої емоції.— Починає накопичуватися агресія, що можна було щось змінити, а воно відбулося так, що можна було поступити так. Ти починаєш себе винити в цьому, як то кажуть, "синдром вцілілого" — одні загинули, а ти лишився живий.— Найкраще виїхати на полігон і дати волі емоціям. Для мене найкраще вивільнити емоції — взяти зброю та відстрілятися.— Поза службою використовую цивільний одяг.— Може сказати так. Особисті переконання.— Коли ти успішно виїжджаєш з позиції, можеш нормально помитися, а по дорозі заїхати взяти смачний бургер.— Частіше бачитись з сім'єю.— Надіємося. Надіємося, що так і буде.— Чесно, не знаю, як на це відповісти...— Це буде його свідомий вибір. Забажає йти служити, я зупиняти не буду, буду підтримувати.

