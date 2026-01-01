На Волині 21-річний хлопець підпалив автомобіль
Сьогодні, 10:40
Поліцейські за гарячими слідами затримали зловмисника, який скоїв підпал авто у Камінь-Каширському районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про пожежу в селі Козлиничі - загорівся легковий автомобіль Volkswagen Golf.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Під час огляду поліцейські вилучили пожежне сміття, залишки горіння та інші речові докази, які можуть вказувати на причини займання і особу, причетну до підпалу.
Вже в лічені години правоохоронці встановили, хто причетний до злочину. Ним виявився 21-річний житель одного з сіл району. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
