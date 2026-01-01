У Луцьку за тримали двох водіїв без прав: 19-річний керманич був «під наркотиками»

На Волині патрульні виявили порушників, які керували автівками без посвідчення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У місті Луцьку інспектори зупинили водія автомобіля Porshe, який рухався під час дії комендантської години. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що 18-річний водій не має права керування транспортними засобами, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія.

Ще один випадок стався також у Луцьку. Патрульні зупинили автомобіль Toyota, водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого ближнього світла фар.

Після зупинки керманич пересів на пасажирське сидіння, намагаючись уникнути відповідальності, а також відмовився надавати будь - які документи та називати свої дані, тож інспектори його затримали для встановлення особи.

"Ба більше, під час спілкування патрульні виявили у 19-річного водія ознаки наркотичного сп’яніння. Він пройшов огляд у найближчому медзакладі, якщо висновок лікарів буде позитивний, ми складемо на нього протокол за нетверезу їзду", - наголошують у патрульній поліції.
В обох випадках інспектори відсторонили громадян від подальшого керування та склали відповідні адміністративні матеріали.

