«Всі мають виконати обов’язок»: Олександр Сирський оцінив мобілізацію на 6-7 із 10

Олександр Сирський заявив, що нині армія найбільше потребує підготовлених і мотивованих людей. Мобілізацію в Україні він оцінив на 6-7 балів із 10.



Про це повідомляє Володимиру Рунцю.



За словами головкома, якщо два роки тому головною потребою фронту були снаряди, то тепер ідеться насамперед про підготовлених військовослужбовців, які навчені й готові виконувати свій обов’язок.



Сирський наголосив, що мобілізація залишається основним джерелом поповнення потреб Збройних сил. Водночас, за його словами, цей процес має відбуватися максимально коректно і без порушень.



"Тут наша задача, щоб цей процес відбувався, як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують своє військо. Тобто, щоб не було порушень, порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації", - додав він.



Оцінка мобілізації



Оцінюючи стан мобілізації в Україні, головнокомандувач сказав, що поставив би їй 6-7 балів із 10.



"Боюсь бути необ'єктивним. На рівні, напевно, 6-7. Десь так", - зауважив він.



При цьому Сирський зазначив, що армії потрібні і вища якість підготовки, і більше мотивованих людей, які не залишають військові частини.



Справедливість мобілізації



Окремо головком висловився про справедливість мобілізації. На його думку, вона полягає в тому, щоб усі громадяни, які підлягають призову, виконували свій військовий обов’язок без вибіркового підходу.



"Справедливість в тому, що всі громадяни повинні виконати свій військовий обов'язок, коли немає розподілу на тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто не підлягає мобілізації, хоча вони мають всі підстави бути мобілізованими. От в цьому повинна бути справедливість, на мій погляд", - пояснив він.



Ухилення від служби



Також він звернувся до тих, хто намагається уникнути служби. Сирський наголосив, що в умовах російського наступу українці мають захищати державу, своїх дітей і близьких.



"Тут більше такий моральний стимул. А й усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова. Ми ж всі воюємо", - підсумував Сирський.



Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК. Водночас він засудив і ухилення від служби, і насильство щодо військовослужбовців.



Окремо Бровді закликав військовозобов’язаних долучатися до Сил безпілотних систем добровільно, минаючи ТЦК. За його словами, у такому разі людина зможе служити за обраною спеціальністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Українизаявив, що нині армія найбільше потребує підготовлених і мотивованих людей. Мобілізацію в Україні він оцінив на 6-7 балів із 10.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Сирського спеціальному кореспонденту ICTVЗа словами головкома, якщо два роки тому головною потребою фронту були снаряди, то тепер ідеться насамперед про підготовлених військовослужбовців, які навчені й готові виконувати свій обов’язок.Сирський наголосив, що мобілізація залишається основним джерелом поповнення потреб Збройних сил. Водночас, за його словами, цей процес має відбуватися максимально коректно і без порушень."Тут наша задача, щоб цей процес відбувався, як можна комфортніше для тих людей, яких мобілізують своє військо. Тобто, щоб не було порушень, порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації", - додав він.Оцінюючи стан мобілізації в Україні, головнокомандувач сказав, що поставив би їй 6-7 балів із 10."Боюсь бути необ'єктивним. На рівні, напевно, 6-7. Десь так", - зауважив він.При цьому Сирський зазначив, що армії потрібні і вища якість підготовки, і більше мотивованих людей, які не залишають військові частини.Окремо головком висловився про справедливість мобілізації. На його думку, вона полягає в тому, щоб усі громадяни, які підлягають призову, виконували свій військовий обов’язок без вибіркового підходу."Справедливість в тому, що всі громадяни повинні виконати свій військовий обов'язок, коли немає розподілу на тих, хто підлягає мобілізації, і тих, хто не підлягає мобілізації, хоча вони мають всі підстави бути мобілізованими. От в цьому повинна бути справедливість, на мій погляд", - пояснив він.Також він звернувся до тих, хто намагається уникнути служби. Сирський наголосив, що в умовах російського наступу українці мають захищати державу, своїх дітей і близьких."Тут більше такий моральний стимул. А й усвідомлення свого обов'язку, що це не просто слова. Ми ж всі воюємо", - підсумував Сирський.Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК. Водночас він засудив і ухилення від служби, і насильство щодо військовослужбовців.Окремо Бровді закликав військовозобов’язаних долучатися до Сил безпілотних систем добровільно, минаючи ТЦК. За його словами, у такому разі людина зможе служити за обраною спеціальністю.

