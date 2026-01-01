Іспанія передасть Україні ракети Patriot
Сьогодні, 07:32
Іспанія має намір передати Україні п'ять ракет Patriot на загальну суму приблизно 15 мільйонів євро. Хоча вони не найсучасніші, проте їхня вартість становить близько 3-4 мільйонів доларів за одиницю.
Про це зазначає видання El Pais. Це має допомогти нашій країні захищатися від російських атак, - пише Obozrevatel.
Йдеться про ракети Patriot PAC-2, які зараз перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії іспанської армії, що базується в морській піхоті (Валенсія). Ці ракети мають зменшити нестачу засобів протиповітряної оборони в Україні. Однак зазначається, що наразі найбільша проблема полягає не в грошах, а в нездатності основного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який зростає.
"Фактично дата поставки чотирьох ракетних батарей Patriot 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, неодноразово відкладалася і тепер призначена на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, навіть в іспанських військових арсеналах. Ось чому подарунок Санчеса Зеленському набуває ще більшого значення", – пише видання.
Іспанський уряд переконаний, що майбутнє Європи залежить від війни в Україні, де російське вторгнення створило загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашої держави, а також порушило міжнародне право.
Зазначається, що це не перший випадок постачання Іспанією ракет Patriot. Так, дві партії вона вже надала у 2024 році. Тоді рішення ухвалили після тривалих переговорів з НАТО, яке чинило тиск на країни, у яких є ракетами, щоб вони надали їх Києву.
Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив Зеленському своє зобов'язання надати йому озброєння на суму 1 мільярд євро цього року відповідно до угоди, яка була підписана у травні 2024 року. Це збільшує загальний обсяг військової допомоги Іспанії з початку повномасштабної війни до 4 мільярдів євро.
Візит Зеленського в Іспанію
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Він відвідав оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де ознайомився зі зразками техніки та оборонним виробництвом. Там було підписано чотири документи, які стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Також президент зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У присутності Зеленського та глави іспанського уряду укладено українсько-іспанські оборонні договори.
Про це зазначає видання El Pais. Це має допомогти нашій країні захищатися від російських атак, - пише Obozrevatel.
Йдеться про ракети Patriot PAC-2, які зараз перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії іспанської армії, що базується в морській піхоті (Валенсія). Ці ракети мають зменшити нестачу засобів протиповітряної оборони в Україні. Однак зазначається, що наразі найбільша проблема полягає не в грошах, а в нездатності основного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який зростає.
"Фактично дата поставки чотирьох ракетних батарей Patriot 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, неодноразово відкладалася і тепер призначена на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, навіть в іспанських військових арсеналах. Ось чому подарунок Санчеса Зеленському набуває ще більшого значення", – пише видання.
Іспанський уряд переконаний, що майбутнє Європи залежить від війни в Україні, де російське вторгнення створило загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашої держави, а також порушило міжнародне право.
Зазначається, що це не перший випадок постачання Іспанією ракет Patriot. Так, дві партії вона вже надала у 2024 році. Тоді рішення ухвалили після тривалих переговорів з НАТО, яке чинило тиск на країни, у яких є ракетами, щоб вони надали їх Києву.
Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив Зеленському своє зобов'язання надати йому озброєння на суму 1 мільярд євро цього року відповідно до угоди, яка була підписана у травні 2024 року. Це збільшує загальний обсяг військової допомоги Іспанії з початку повномасштабної війни до 4 мільярдів євро.
Візит Зеленського в Іспанію
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Він відвідав оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де ознайомився зі зразками техніки та оборонним виробництвом. Там було підписано чотири документи, які стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Також президент зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У присутності Зеленського та глави іспанського уряду укладено українсько-іспанські оборонні договори.
Вибір редактора
