Іспанія передасть Україні ракети Patriot





Про це зазначає видання El Pais. Це має допомогти нашій країні захищатися від російських атак, - пише



Йдеться про ракети Patriot PAC-2, які зараз перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії іспанської армії, що базується в морській піхоті (Валенсія). Ці ракети мають зменшити нестачу засобів протиповітряної оборони в Україні. Однак зазначається, що наразі найбільша проблема полягає не в грошах, а в нездатності основного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який зростає.



"Фактично дата поставки чотирьох ракетних батарей Patriot 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, неодноразово відкладалася і тепер призначена на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, навіть в іспанських військових арсеналах. Ось чому подарунок Санчеса Зеленському набуває ще більшого значення", – пише видання.



Іспанський уряд переконаний, що майбутнє Європи залежить від війни в Україні, де російське вторгнення створило загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашої держави, а також порушило міжнародне право.



Зазначається, що це не перший випадок постачання Іспанією ракет Patriot. Так, дві партії вона вже надала у 2024 році. Тоді рішення ухвалили після тривалих переговорів з НАТО, яке чинило тиск на країни, у яких є ракетами, щоб вони надали їх Києву.



Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив Зеленському своє зобов'язання надати йому озброєння на суму 1 мільярд євро цього року відповідно до угоди, яка була підписана у травні 2024 року. Це збільшує загальний обсяг військової допомоги Іспанії з початку повномасштабної війни до 4 мільярдів євро.



Візит Зеленського в Іспанію

Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Він відвідав оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де ознайомився зі зразками техніки та оборонним виробництвом. Там було підписано чотири документи, які стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Також президент зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У присутності Зеленського та глави іспанського уряду укладено українсько-іспанські оборонні договори.

