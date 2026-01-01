Іспанія передасть Україні ракети Patriot

Іспанія передасть Україні ракети Patriot
Іспанія має намір передати Україні п'ять ракет Patriot на загальну суму приблизно 15 мільйонів євро. Хоча вони не найсучасніші, проте їхня вартість становить близько 3-4 мільйонів доларів за одиницю.

Про це зазначає видання El Pais. Це має допомогти нашій країні захищатися від російських атак, - пише Obozrevatel.

Йдеться про ракети Patriot PAC-2, які зараз перебувають на озброєнні полку зенітної артилерії іспанської армії, що базується в морській піхоті (Валенсія). Ці ракети мають зменшити нестачу засобів протиповітряної оборони в Україні. Однак зазначається, що наразі найбільша проблема полягає не в грошах, а в нездатності основного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який зростає.

"Фактично дата поставки чотирьох ракетних батарей Patriot 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, неодноразово відкладалася і тепер призначена на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, навіть в іспанських військових арсеналах. Ось чому подарунок Санчеса Зеленському набуває ще більшого значення", – пише видання.

Іспанський уряд переконаний, що майбутнє Європи залежить від війни в Україні, де російське вторгнення створило загрозу суверенітету і територіальній цілісності нашої держави, а також порушило міжнародне право.

Зазначається, що це не перший випадок постачання Іспанією ракет Patriot. Так, дві партії вона вже надала у 2024 році. Тоді рішення ухвалили після тривалих переговорів з НАТО, яке чинило тиск на країни, у яких є ракетами, щоб вони надали їх Києву.

Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтвердив Зеленському своє зобов'язання надати йому озброєння на суму 1 мільярд євро цього року відповідно до угоди, яка була підписана у травні 2024 року. Це збільшує загальний обсяг військової допомоги Іспанії з початку повномасштабної війни до 4 мільярдів євро.

Візит Зеленського в Іспанію
Нагадаємо, 18 березня президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Іспанії. Він відвідав оборонне підприємство Sener Aerospace & Defence, де ознайомився зі зразками техніки та оборонним виробництвом. Там було підписано чотири документи, які стосуються налагодження співпраці в ракетній галузі й ППО. Також президент зустрівся з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. У присутності Зеленського та глави іспанського уряду укладено українсько-іспанські оборонні договори.

