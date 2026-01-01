Сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без вірян

Цього року церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться в "закритому режимі" з міркувань безпеки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби поліції Ізраїлю.Відповідне рішення було ухвалено після зустрічі правоохоронців із латинським патріархом Єрусалима П'єрбаттістою Піцабаллою."Під час зустрічі було вирішено, що нинішні умови не дозволяють проводити масові зібрання", - сказано у заяві ізраїльських правоохоронців.Відомство також зазначає, що з початку військової операції Ізраїлю проти Ірану багато місць, які традиційно відвідують паломники, закриті.Зазначається, що за останні два тижні поблизу та в деяких святих місцях сталося кілька випадків падіння ракетних снарядів та уламків перехоплених ракет."Небезпека є реальною. Головна мета, яку поділяють усі сторони - як поліція, так і релігійні лідери, - це насамперед захист людського життя", - наголосили у поліції Ізраїлю.У переддень Великодня у храмі Гробу Господнього гасять усе світло: лампади, свічки та панікадила. Після цього вранці священнослужителі різних християнських церков оглядають і запечатують Кувуклію - саме тут, за переказами, воскрес Ісус Христос.Після завершення церемонії починається хресна хода. Єрусалимський патріарх заходить у Кувуклію для молитви. Перед цим його обов'язково перевіряють, щоб переконатися, що всередину не потрапив жоден сторонній вогонь.Коли Благодатний вогонь сходить, патріарх виносить із Кувуклії 33 запалені свічки - це символ віку Ісуса Христа до розп'яття. Біля храму на це диво щороку чекають представники семи християнських конфесій, які згодом везуть Благодатний вогонь до своїх країн.Нагадаємо, дата святкування Великодня є перехідною і щорічно розраховується за спеціальною методикою (пасхалією), що враховує день весняного рівнодення і перший повний місяць після нього.Через різницю в календарях дати православних і католиків часто не збігаються. У 2026 році римо-католики і більшість протестантських громад святкуватимуть його 5 квітня, а православні віряни - 12 квітня.