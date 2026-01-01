На Волині почастішали випадки укусів кліщів





Саме кліщі є переносниками небезпечних інфекційних хвороб людини, зокрема, кліщового вірусного енцефаліту та хвороби Лайма, - повідомляють у Волинському обласному ЦКПХ.



За результатами епідеміологічного нагляду, в області існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту (в Ковельському районі). Торік в області зареєстровано 3 випадки цього захворювання, загалом в Україні було 6. Це свідчить про наявність постійної загрози інфікування населення під час перебування на природі, у лісопаркових зонах, місцях відпочинку, на присадибних ділянках.



Одним із ефективних профілактичних заходів є проведення акарицидних обробок територій. Такі обробки спрямовані на знищення кліщів у місцях масового перебування людей – парках, скверах, на територіях закладів відпочинку, дитячих та оздоровчих закладів, кладовищах, зонах рекреації.



Своєчасне проведення акарицидних обробок сприяє:

- зменшенню чисельності кліщів;

- зниженню ризику укусів людей;

- профілактиці захворювань, що передаються через укуси кліщів.



Тому органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ та організацій доцільно забезпечити проведення акарицидних заходів на підпорядкованих територіях, особливо в місцях відпочинку населення.



"Свої послуги з акарацидних обробок Волинський обласний ЦКПХ : на варті громадського здоров'я та його районні підрозділи надають за ефективними технологіями та встановленими цінами.

Наша адреса: м. Луцьк, вул. Волі 55, телефон: 0332-75-77-80, електронна адреса:



З настанням тепла на Волині активізувалися іксодові кліщі. Про це свідчать звернення волинян у медичні заклади з приваду укусів кліщів (зафіксовано 12 звернень за березень 2026 р.).

