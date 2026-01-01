Через ворожий обстріл на Харківщині загинув воїн з Волині Яків Татарчук
Сьогодні, 08:25
Страшна звістка про втрату на війні воїна-краянина знову надійшла на Волинь.
Про це повідомили у Зимнівській громаді.
"Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк — солдат Татарчук Яків Степанович (1990 р.н.), житель села Бегета. Яків був вірним військовій присязі, мужнім воїном, який до останнього подиху боронив незалежність та свободу України. Його життя обірвалося 28 березня 2026 року внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині", - йдеться у дописі на сторінці громади.
У загиблого воїна залишилися дружина Аліна.
Про чин похорону та зустріч тіла Героя буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
